¡Tremenda regañada! Alicia Machado contestó así a quienes le llaman vieja La Miss Universo venezolana colgó un discurso en sus redes contestando a los seguidores que le critican porque, según ellos, se ve mayor... ¡Imperdible! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alicia Machado no perdió la mañana del sábado, después de darse una vuelta por su feed y comprobar las críticas de los haters que hacen comentarios de mal gusto a las fotos que cuelga en sus redes... Ni corta ni perezosa se grabó en un simpatiquísimo mensaje lleno de coherencia, en el que deja claro y con mucho desparpajo lo que piensa de esta situación. “Uno publica una foto linda deseándoles lo mejor pero hay gente muy chévere, que dicen Alicia estás acabada, estás vieja, pues sí... Yo soy una mujer, soy una señora de 42 años, voy para 43 en unos cuantos meses, pues bueno... ¡Uno va envejeciendo!”, dijo resignada pero sin drama alguno. Image zoom Instagram / Alicia Machado “Además, recuerden que hay mucho filtro y mucho photoshop, no todo lo que se ve es como se ve muchas veces. Y sí, uno envejece, ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo. O qué se yo, estar vieja y no tener coronavirus; o estar vieja y ser feliz y ser exitosa; o estar vieja y no parecer un travesti, toda llena de polímeros y botox y cirugías por todos lados: pestañas de mentira, boca de mentira, nariz de mentira, cejas de mentira, pelo de mentira, uñas de mentira, cintura de mentira, tetas de mentira, culo de mentira... “, enumeró con toda naturalidad y sin pelos en la lengua. “Yo por lo menos me siento muy orgullosa de cómo me veo a mi edad, me gusta la fiesta, me gusta tomar drinks, me gusta el vino, la champaña y el tequila. Por cierto, hoy es el día del tequila y me voy a tomar unos tequilas en honor a todos aquellos que consideran que ya mi vida está acaba porque estoy vieja”, dijo muy seriamente, sacándonos una sonrisa. Image zoom Twitter/Alicia Machado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La venezolana comentó que acaba de ver el exitoso documental de Walter Mercado y recordó que mantuvo con él una pequeña amistad durante un tiempo de su vida. El astrólogo le dijo que “cuando yo cumpliera cuarenta y cinco años, mi vida iba a cambiar, que iban a llegarme unos éxitos maravillosos, que creo que me los merezco porque he trabajado muy duro y me he preparado muchísimo, como artista y como comunicadora”, aseguró. “Anoche soñé con él y estoy con la esperanza de que quizá todas esas cosas que el señor Walter me dijo un día van a suceder y van a suceder muy pronto”, dijo para terminar. Cuántos de sus seguidores quisiéramos vernos como ella a su edad... ¡No hagas caso, Alicia! Nosotros brindamos contigo por otros cuarenta y muchos así de bella.

