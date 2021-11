El mensaje de Travis Scott a los fans y familiares de las víctimas en la noche de su concierto Travis Scott aseguró que estaba "desolado" y envió un mensaje a familiares de las víctimas y a sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Travis Scott Travis Scott | Credit: Rick Kern/Getty Images El rapero Travis Scott, pareja de Kylie Jenner, se mostró angustiado por el lamentable suceso que tuvo lugar durante su concierto del viernes en la noche, donde perdieron la vida 8 personas y decenas de asistentes terminaron heridos luego de que no pudieran moverse ni respirar en medio de la multitud. En sus historias de Instagram, el rapero aseguró que estaba "desolado" y envió un mensaje a familiares de las víctimas y a sus fans. "Solo quiero enviar mis oraciones a los que perdieron la vida anoche", dijo Scott. "Mis fanáticos realmente significan el mundo para mí", sostuvo. "Siempre quiero dejarles una experiencia positiva. Nunca pude entender la gravedad de la situación". El cantante comunicó que estaba tratando de identificar a las familias de las víctimas y pidió que cualquier persona que tenga información sobre lo sucedido, se comunique con las autoridades locales. Travis Scott Travis Scott | Credit: Rick Kern/Getty Images El trágico suceso tuvo lugar durante el famoso festival de música rap Astroworld en Houston. El jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, explicó en una conferencia de prensa que "la multitud, por la razón que sea, comenzó a empujar y subir hacia el frente del escenario, lo que hizo que la gente en el frente se comprimiera, no pudieron escapar de esa situación". "La gente empezó a pelearse, a perder el conocimiento y eso generó un pánico adicional", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el concierto, al que acudieron 50,000 personas, cerca de 300 personas resultaron heridas. Por el momento las autoridades investigan las causas de la avalancha humana que provocó el incidente.

