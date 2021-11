Surgen escalofriantes revelaciones sobre Travis Scott y Drake tras concierto en el que murieron 8 personas Una fuente contó que la pareja de Kylie Jenner y Drake se enteraron de las muertes ocurridas durante el concierto mientras acudían a una fiesta organizada por el cantante canadiense. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Travis Scott y Drake Credit: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images; Karwai Tang/WireImage Estremecedoras revelaciones han surgido este lunes sobre el fatal concierto ofrecido por Travis Scott y Drake, entre otros cantantes, en el que perecieron 8 personas y que ha dejado a un niño de 9 años en coma. Según se reporta, el padre de la hijita de Kylie Jenner y el cantante canadiense acudieron a una fiesta tras el desafortunado concierto que se celebró el viernes pasado como parte de la gira Astroworld Festival en el NRG Park de Houston, Texas. Scott y Drake se habrían reunido en un local de los restaurantes Dave and Buster's para celebrar el concierto en el que el canadiense participó como invitado sorpresa. Drake habría organizado dicha reunión. "Travis desconocía la severidad de la situación cuando llegó a la fiesta", aseguró una fuente al portal TMZ. "En lo que se refiere a los tiempos, esto es consistente con el hecho de que nadie, ni siquiera la policía, había confirmado aún la gravedad de los hechos de lo que había ocurrido". "Después de su actuación, Drake se fue derechito a la fiesta previamente organizada por su gente en un Dave and Buster's", confirmó por su parte una fuente a PEOPLE. "Travis llegó después a la fiesta de Drake después de su actuación. "Ninguno estaba enterado de la severidad de lo ocurrido. En la fiesta se enteraron de los decesos y se marcharon inmediatamente". La fatal marabunta ocasionó la muerte de Jacob Jurinek, de 21 años, John Hilgert, de 14, Brianna Rodríguez, de 16, Franco Patiño, de 21, Axel Acosta, de 21, Rudy Peña, de 23, Madison Dubiski, de 23 y Danish Baig, de 27. Estremecedor video que circula en Twitter y que muestra a personal de seguridad cargando a un jovencito al parecer inconsciente a solo unos pies del escenario donde se observa a Travis Scott cantando. Atención: este video contiene fuerte material gráfico. Travis Scott durante su actuación del 5 de noviembre en el Astroworld Tour, celebrado en el NRG Park de Houston, TX: Travis Scott Astroworld Festival 2021 Credit: Erika Goldring/WireImage Un tributo colocado a las afueras del parque para recordar a las víctimas: Tributo a las víctimas de Astroworld Tour en Houston, TX. Credit: THOMAS SHEA/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el niño Ezra Blount, de 9 años, permanece en coma inducido tras sufrir graves heridas en el concierto. Tras lo ocurrido, Scott recurrió a sus redes para enviar una serie de mensajes asegurando que está "horrorizado" y se ha comprometido a costear los funerales de las 8 víctimas. Por su parte, Drake envió un comunicado que decía en parte: "Mi corazón está destrozado por las familias y amigos de aquellos que perdieron la vida y por todos los que están sufriendo. Continuaré orando por ellos y ofreciendo mi ayuda de la manera que me sea posible".

