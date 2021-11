Critican a Travis Scott por no parar el concierto cuando otros artistas sí lo han hecho Travis Scott ha sido fuertemente criticado por no haber parado de cantar durante el trágico incidente en su concierto, lo que contrasta con lo que ha sucedido con otros artistas en ocasiones parecidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Travis Scott Travis Scott | Credit: Rick Kern/Getty Images Luego del trágico incidente en el que murieron ocho personas y unas 300 resultaron heridas, el rapero Travis Scott ha sido fuertemente criticado por no haber parado de cantar, una situación que ha sido comparada con lo que han hecho otros artistas en situaciones parecidas. Ahora la prensa y los usuarios de redes sociales han sacado a la luz momentos como cuando una persona se desmayó en medio de una multitud durante un concierto de Adele, en el que estaba interpretando su éxito "Rolling in the Deep". @@shane.dermott "Detente, detente, detente, alguien se ha desmayado de nuevo. Disculpe, médico, justo en el medio. ¿Puedes ver?", se le oye decir a la cantante británica. "¿Alguien puede actuar como si le importara, por favor? Alguien se ha desmayado allí". Hasta que la cantante no se aseguró de que el equipo médico había llegado al lugar donde había una persona desmayada y que esta estaba bien, no siguió con su concierto. Sin embargo, este incidente ha hecho que muchos compraren la actitud que tuvo Scott desde el escenario, en el momento en que una avalancha de personas hizo que todo terminara de la manera más trágica. Uno de los heridos, Kristian Paredes, de 23 años, denunció al rapero por "fomentar comportamientos peligrosos" e "ignorar los riesgos", según reportó CNN. Travis Scott Travis Scott | Credit: Rick Kern/Getty Images De acuerdo con la demanda presentada en el condado de Harris, TX, "no consiguieron planear el concierto de forma segura" e "ignoraron de manera consciente los riesgos extremos de daño a los espectadores y, en algunos casos, fomentaron activamente comportamientos peligrosos. Su negligencia ha causado al demandante daños severos". Paredes también dijo que el invitado especial Drake "subió al escenario junto a Travis Scott y ayudó a incitar a la multitud". Por tanto, el demandante ha solicitado una compensación económica de $1 millón por sus lesiones, con el fin de cubrir los gastos médicos. Por su parte, Scott envió un mensaje a los fans y a los familiares de las víctimas, y aseguró sentirse desolado por el incidente. "Solo quiero enviar mis oraciones a los que perdieron la vida anoche", dijo en Instagram. "Mis fanáticos realmente significan el mundo para mí", sostuvo. "Siempre quiero dejarles una experiencia positiva. Nunca pude entender la gravedad de la situación". Travis Scott Travis Scott | Credit: Rick Kern/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Kylie Jenner ha salido a defender al padre de su hija Stormi, con quien espera un segundo hijo. "Travis y yo estamos destrozados y desolados. Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer. Quiero dejar claro que no teníamos conocimiento de ninguna muerte hasta que empezaron surgir las noticias después del show, y que en ningún caso hubiéramos seguido cantando o grabando. Envío mi más sentido pésame a todas las familias durante este momento difícil", escribió Jenner en sus historias de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Critican a Travis Scott por no parar el concierto cuando otros artistas sí lo han hecho

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.