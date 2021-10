Travis Barker se tatúa los labios de Kourtney Kardashian Travis Barker se tatuó en el brazo los labios de su futura esposa Kourtney Kardashian, como una declaración más del amor que siente por la socialité. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Travis Barker y Kourtney Kardashian Travis Barker y Kourtney Kardashian | Credit: Gotham/GC Images Travis Barker no deja de hacer demostraciones de amor por Kourtney Kardashian. Ahora que se comprometieron de manera oficial, el baterista sorprendió a la socialité con otro tatuaje dedicado a ella. Esta vez se trata de sus labios, los cuales ha decidido grabarse para siempre en el brazo. El integrante de Blink-182 recurrió al famoso artista Scott Campbel para tatuarse los labios de su futura esposa junto a un gran escorpión. "Temporada de Escorpio. En @travisbarker… Labios directamente de la boca de @kourtneykardash. Felicidades a ustedes dos", escribió el tatuador en Instagram al compartir imágenes de su nuevo trabajo. Al parecer, a Barker le gusta sorprender a sus parejas con este tipo de detalles. El escorpión que se acaba de tatuar, por ejemplo, lo ha situado arriba de un tatuaje con el nombre de su ex esposa Shanna Moakler, de quien se divorció en 2008. Este no es el primer tatuaje que el músico le dedica a la mayor de las Kardashian, pues el pasado mes de abril se tatuó también su nombre encima de su corazón. También se dibujó un "Te amo" en el antebrazo, tatuaje que diseñó la propia Kourtney. Travis Barker y Kourtney Kardashian Travis Barker y Kourtney Kardashian | Credit: Gotham/GC Images Lo cierto es que la pareja está en la cúspide de un romance al que todos le han estado deseando larga vida. Recientemente Barker y la Kardashian se comprometieron en una íntima y emotiva ceremonia que el baterista preparó con velas y flores en las arenas del hotel Rosewood Miramar Beach en Montecito, CA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la ceremonia asistieron familiares de ambos, y fue allí donde Barker le entregó a Kourtney el anillo con un gran diamante valorado en cerca de un millón de dólares.

