Kourtney Kardashian se comprometió con Travis Barker: ¡no te pierdas el espectacular anillo! Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron este domingo en una elaborada petición de matrimonio en una playa de California y con un espectacular anillo de diamantes de protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Travis Barker y Kourtney Kardashian Travis Baker pide matrimonio a Kourtney Kardashian | Credit: The Grosby Group Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron este domingo en una espectacular ceremonia en la playa que tienen a todos los fans alterados. Mucho ha dado de qué hablar el arreglo floral y velas que el batería de Blink-182 mandó a montar en las arenas del hotel Rosewood Miramar Beach en Montecito, CA, y el anillo que le regaló a la estrella de Keeping Up with the Kardashians. ¡Y es que se nota que el músico calculó cada detalle! Travis Barker y Kourtney Kardashian Travis Baker pide matrimonio a Kourtney Kardashian | Credit: The Grosby Group En varias historias compartidas en Instagram por la familia de ambos, se puede ver perfectamente el reluciente anillo de compromisos de Kourtney, que tiene un gran diamante en forma ovalada. Tanto Alabama, la hija del músico, como Kim Kardashian mostraron el anillo, cuyo diamante es de al menos 15 quilates y cuyo precio ronda el millón de dólares, según medios como TMZ e E!News. Kourtney, de 42 años, hizo saber a todos este domingo que estaba comprometida con el baterista de 45 años a través de Instagram, en la que mostró fotos de la ceremonia al atardecer a la orilla del mar. "Forever", escribió la Kardashian junto a las románticas imágenes. La cita al parecer fue bastante íntima, pero además de Alabama y Kim, varios medios como E! News también confirmaron que estuvieron presentes Khloé Kardashian y Tristan Thompson, además de otros miembros de la familia. Travis Barker y Kourtney Kardashian Travis Baker pide matrimonio a Kourtney Kardashian | Credit: The Grosby Group Aunque la rápida propuesta de matrimonio luego de siete meses desde que hicieran público su noviazgo, ha sorprendido a muchos. Ambos son amigos desde hace muchos años, en los que han compartido viajes, eventos, fiestas y otros muchísimos momentos juntos. Aunque este sería el tercer matrimonio de Barker, de llegar al altar sería el primero de la modelo y empresaria. Anteriormente la mayor de las hermanas Kardashian tuvo una larga relación con Scott Disick, con quien comparte a sus hijos Mason, de 11 años; Penélope, de 9, y Reign, de 6. El pasado mes de febrero la pareja confirmó que estaban saliendo. Entonces Kourtney compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con las manos entrelazadas con las del batería. Luego de hacer público el noviazgo, Barker se tatuó en el pecho el nombre de Kourtney.

