Tras varias semanas en el hospital, fallece Carmen Salinas 

Luego de permanecer por varias semanas en el hospital, de la Ciudad de México, a causa de una hemorragia cerebral, el jueves 9 de diciembre poco antes de la medianoche, falleció Carmen Salinas a los 82 años de edad. La familia de la actriz, que siempre estuvo informando a la prensa su estado de salud, fue la encargada de informar sobre su muerte mediante un mensaje. "Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre de 2021", informaron sus parientes en la cuenta oficial de Instagram de la protagonista de Aventurera. "Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero", agregaron. "Se les informará, más adelante, detalles sobre los servicios funerarios". Aprovecharon para dar las gracias por estar al pendiente de la también cantante durante su estancia en el hospital. "Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como, las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas", concluye el texto. Carmen Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México. Desde sus primeros años de vida mostró su interés por el mundo artístico; así, a los diez años inició cantando y realizando imitaciones en un programa de radio de Monterrey, Nuevo León. Debutó profesionalmente como actriz en septiembre de 1953 en el cine Ópera de la capital azteca. A los 17 años se casó con el músico Pedro Plascencia con quien tuvo dos hijos, Pedro y María Eugenia. A lo largo de casi 70 años de carrera profesional realizó más de cien películas, tales como La vida inútil de Pito Pérez, El rincón de las vírgenes, El lugar sin límites, Bellas de noche y La misma Luna, entre otras. Su última participación cinematográfica fue en el filme Añoranzas que realizó en 2018. En televisión participó en los melodramas La vecindad, La antorcha encendida, Velo de novia, María Mercedes y Mi marido tiene familia, por mencionar solo algunas. Su último trabajo fue en Mi fortuna es amarte, el cual no pudo concluir por su ingreso al hospital el pasado 11 de noviembre.

