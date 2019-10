Tras un largo tiempo sin saber nada de ella, la actriz Susana González reaparece así de cambiada Después de unos meses desconectada del mundo y de las redes, la actriz mexicana se ha dejado ver y ha sorprendido con su renovada imagen. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre ha sido muy privada y cuidadosa con su vida personal pero esta vez se alejó un poquito más de lo esperado. Ya echábamos de menos la sonrisa de Susana González con la que siempre nos deleita en sus apariciones y que por fin hemos podido disfrutar nuevamente. Ha sido con una emotiva y cariñosa publicación en su perfil de Instagram donde no compartía nada desde el pasado mes de abril. Desde este rinconcito virtual hemos podido saber que está bien, feliz y activa, algo que ha alegrado profundamente a sus seguidores que no han parado de repetirle cuánto la han extrañado este tiempo desconectada. Susana mostraba una preciosa imagen junto a la primera actriz Ofelia Medina a quien fue a ver al teatro para deleitarse con su obra Cada quien su frida. “Enorme Ofelia Medina. ¡Emocionada de verte!”, escribía feliz en el pie de la foto hace apenas unos días. Además de su sonrisa, llama la atención su renovada imagen. Atrás quedó el pelo oscuro para dar paso a un castaño claro casi rubio que le sienta de maravilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su último trabajo televisivo ha sido Mi marido tiene familia, una exitosa serie de Televisa donde comparte créditos con Zuria Vega, Diana Bracho, Arath de la Torrre e incluso Carmen Salinas, entre otros muchos. A sus 46 años compagina su trabajo con la tarea de mamá de sus dos hijos Susana y Santiago. Esperamos que esta sea la primera de muchas más imágenes de Susana a quien hemos echado de menos y estamos deseando volver a ver en próximos proyectos televisivos. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Tras un largo tiempo sin saber nada de ella, la actriz Susana González reaparece así de cambiada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.