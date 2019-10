Tras sufrir drástica subida de peso, Shaila Dúrcal explica la razón de su gran cambio La cantante española ha sorprendido y preocupado a sus seguidores por sus últimas apariciones donde denota un gran cambio físico marcado por una fuerte subida de peso. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tiene el rostro de una muñequita, como su madre, la inolvidable Rocío Dúrcal. De ella ha heredado no sólo su belleza sino también su preciosa voz. Pero en estos días Shaila Dúrcal ha sorprendido un poquito a sus fans por su notable subida de peso que luce con naturalidad y sin prejuicios. La razón la ha dado a conocer ella misma, el dejar de fumar le está dando grandes satisfacciones en lo que a salud se refiere, pero como era de esperar le ha abierto el apetito. “Me da igual, no me importa, gano en salud”, expresó durante su intervención en el programa español de Bertín Osborne Mi Casa es la tuya donde reconoció que había subido nada menos que 20 kilos (44 libras). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos días que ha estado en su país de origen, España, se ha sentido otra vez en casa y feliz ya que ha compartido una gran aventura con compañeros de profesión que la ha mantenido de lo más ocupada. Pero su alegría siempre tiene ese toque de tristeza cuando recuerda la falta de quienes más quiere, sus padres Rocío y Antonio Morales. El pasado 4 de octubre su mami hubiera cumplido 75 años y así lo ha compartido la artista de 40 en una emotiva publicación dedicada a su progenitora, su mayor inspiración. Su agenda está repleta de proyectos con su otro gran amor, la música a la que vive entregada desde su adolescencia y que la tiene de gira por México y Estados Unidos. Y sobre esas libritas de más tiene claro que con el tiempo todo volverá a su lugar. ¡Un abrazo enorme Shaila! Advertisement EDIT POST

