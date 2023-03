Tras separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín por primera vez juntos en programa de TV Luego de anunciar su ruptura luego de 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín se encuentran frente a frente durante una emisión en vivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Andrea Legarreta y Erik Rubín, el 23 de febrero de 2023, hicieron pública su separación tras 22 años de matrimonio y dos hijas en común, Mía y Nina, dejaron claro que su ruptura no tiene que ver con terceros ni pleitos entre ellos. De hecho, han sido enfáticos en asegurar que su amor solo se ha transformado y que quizá esta decisión sea reversible; incluso, no han interpuesto una demanda de divorcio. Su relación sigue siendo tan buena que hace unos días estuvieron conviviendo como familia en el cumpleaños del cantante. Ahora, ambos famosos se reúnen por primera vez, tras el mencionado anuncio, en un programa de televisión. El miembro del grupo Timbiriche asistió junto con su primogénita Mía al programa matutino Hoy, del que es titular Legarreta. Ahí, estuvieron solos en una sección que se llama "La tina", donde el productor musical le respondió a su aún esposa algunas preguntas personales y recordaron momentos íntimos de ambos. "Uno de mis sueños era formar una familia y tú me la has regalado", dijo Rubín a la madre de sus hijas. En todo momento, los famosos mostraron la buena relación y complicidad que mantienen, al bromear con asuntos privados. "Hace mucho que no tomo baño de tina", confesó Rubín. "¿Verdad qué no?", respondió Legarreta. "Y tenemos una en casa y no la usamos casi", agregó el cantante. "¿Es cierto, creo que nunca. Creo que solamente la usábamos con ellas [sus hijas]. ¡¿Ven?! ¡Hay no!", bromeó la conductora. Erik Rubin y Andrea Legarreta Erik Rubin y Andrea Legarreta | Credit: Jorge Gonzalez/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La aún pareja, dio a conocer la razón por la que tomaron esta decisión. "En medio de lo que puedan decir hay mucho amo y si hay gente a la que le cuesta trabajo entenderlo '¿pero cómo?'. Sí, no puedes no amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos", explicó la también actriz. "Y aunque no lo entiendan, ese no es problema de nosotros. Es problema de ustedes". Y continuó el intérprete de "Princesa tibetana". "Estamos en un ejercicio que nos sugirieron, que, desde hace tiempo nos habían sugerido. Que llegó el momento que pensamos es el correcto para hacerlo y que estamos seguros que vamos a estar bien", confesó. Qué hay mucho amor de por medio y que, precisamente, esto nos va a ayudar para darnos cuenta de dónde estamos parados y también para, a lo mejor, recobrar ciertas cosas que pueden perder en el camino. O darnos cuenta que lo qué pasa es qué hay un gran amor y somos unos grandes amigos. Pero tenemos que cumplir con eso para saber". Andrea Legarreta y Erik Rubín agradecieron el apoyo ante situación; además, fueron enfáticos al asegurar que los seguirán viendo juntos porque tienen proyectos personales y profesionales juntos.

