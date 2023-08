Tras intento de reconciliación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separan definitivamente Es definitivo, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne terminan su matrimonio de once años y un hijo en común. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre de 2022, Sandra Echeverría dio a conocer que estaba separada de Leonardo de Lozanne tras once años de matrimonio; incluso, mencionó que habían quedado en buenos términos. En junio de 2023, ambos famosos revelaron que se habían dado una segunda oportunidad para rescatar la relación sentimental. Ahora, la actriz confirma que, tras este nuevo intento, las cosas no funcionaron y se separa del cantante de manera definida; aunque confesó que no ha sido un proceso fácil. "Ha sido muy difícil. Creo que el tiempo es clave y el hecho de que uno se quede en paz al saber que se luchó hasta el final, creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da", mencionó en entrevista con el medio mexicano UnoTV. "Es darle tiempo al tiempo, hay que tener paciencia, de repente hay días buenos y días malos, pero hay que abrazarlos igual". Pese a todo, la protagonista de la serie María Félix: La Doña, considera que ha nivel profesional ha sido un buen año y de la parte personal también tiene cosas buenas que le han sucedido. "Ha sido el año más intenso de mi vida, pero te voy a decir siempre hay bendiciones detrás de todos estos cambios y crisis", agregó. "Me está lloviendo trabajo gracias a Dios, estoy feliz con mi hijo, tengo salud y no puedo estar más agradecida". Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverria Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverria | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de Sandra Echeverría, quien abordó este tema de frente, Leonardo de Lozanne no ha querido hablar mucho al respecto y prefiere mantenerse reservado al respecto.

