Tras su muerte, Armando Manzanero estará de nuevo en un escenario Una sorpresa ha resultado la noticias del regreso a los escenarios del fallecido cantante Armando Manzanero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 28 de diciembre de 2020, falleció a los 85 años Armando Manzanero; dejó un legado de más de 400 canciones, grabó decenas de discos, musicalizó numerosas películas y fue acreedor a diversos premios y reconocimientos por su destacada trayectoria. Ahora, sorprende la noticia de que el autor de temas como "Contigo aprendí" y "Somos novios" volverá a estar sobre un escenario mediante un holograma. "Estamos preparando un espectáculo muy bonito que se llama Desde el cielo, vamos a hacer inteligencia artificial", explicó Juan Pablo Manzanero, hijo del cantante. "Todo esto lo vamos a grabar, lamentablemente ya no está él para que lo grabe, pero vino Pier David, el actor que interpretó a mi padre en la serie de Luis Miguel, y él nos va a ayudar para que se grabe su cara, y entonces todas las facciones y todo lo van a poner en la computadora". Para lograr que esta propuesta sea novedosa, también se incluirán cosas inéditas del compositor de origen mexicano que fueron realizados antes de su muerte. "Grabé muchas cosas con mi padre en la pandemia. Estuvimos volándonos la cabeza y no sabíamos que él se iba a ir antes, queríamos hacer un show. Tengo tres discos guardados a duetos con él", comentó. Armando Manzanero Armando Manzanero | Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que estamos haciendo es contar la historia de mi padre cronológicamente desde sus inicios", continuó. "Tenemos unas entrevistas muy bonitas, tenemos unos audios de los años 50 cuando él recién llegó a México, cómo empezó cuando se fue a Japón y hasta el final de sus canciones vamos a cantar un par de canciones inéditas que ya en la pandemia las compuso". Esta proyecto sobre Armando Manzanero ya está en proceso de producción y en breve se darán mayores detalles de cómo avanza y cuando será presentado al público.

