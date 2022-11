Tras lograr acuerdo para ver a su hijito, Ninel Conde hace una reflexión: "Tenemos altas y bajas" Según ha mencionado Ninel Conde, parece que su situación personal está mejorando; por ello, decidió dar a conocer un conmovedor mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras tres años de estar alejada de su hijo menor Emmanuel, Ninel Conde logró un acuerdo con su expareja sentimental Giovanni Medina para tener contacto habitual con el pequeño. Para El bombón asesino esta es una batalla ganada que le costó mucho tiempo y sufrimiento, quizá por ello, decidió hacer una reflexión sobre lo que ocurre en su vida. "Soy exactamente la misma en ambas facetas", mencionó Conde en su cuenta de Instagram. "Detrás de cada artista hay un ser humano, sentimos y queremos igual que cualquier persona, tenemos altas y bajas y a veces eso suele olvidarse". Acompañó el mensaje con dos imágenes donde se le ve en ropa íntima y acostada en el sofá de su cama; en otra se le puede apreciar en el escenario cantando sentada en una silla. Aprovechó para dar las gracias a sus fanáticos. "Agradezco el apoyo que siempre me ofrecen", agregó. "¡Gracias por siempre estar!". Los mensajes con halagos hacia la actriz no se hicieron esperar por parte de los usuarios. "De las esencias más hermosas que he conocido"; "Es que lo haces muy bien Ninel; cantas hermoso grasias a ti amiga guapísima"; "Tu belleza y elegancia siempre brilla lo mismo"; "Me encantas", y "Hermosa corazoncito", fueron otros comentarios. Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Simplemente bella"; "Perfecta muñequita preciosa"; "Regia mi bella Ninel Conde"; "Hola mi reina. Qué linda y que bueno. Así es eres adorable"; "Siempre te ves hermosa"; "Tus fotos increíblemente insuperables, fantásticas, lindísimas y bellísimas", y "Estás preciosa", agregaron. Ahora, Ninel Conde podrá cerrar el año con el cariño de sus dos hijos, ya que según reveló su primogénita Sofía está viviendo con ella y planean viajar juntas en breve.

