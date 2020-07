Tras largo tiempo de espera Gerardo Bazúa se reúne con Eros, el hijo que tuvo con Paulina Rubio Gerardo Bazúa y Eros estuvieron juntos nuevamente. El hijo menor de Paulina Rubio dio un paseo por Miami de la mano de su padre. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante 19 meses, Gerardo Bazúa estuvo luchando por reunirse con Eros, el hijo que tuvo con Paulina Rubio. Incluso se presentó en diversas ocasiones en la casa de la Chica Dorada para verlo, pero no tuvo éxito. De acuerdo con el cantante, era su expareja sentimental quien le impedía que pudiera convivir con su retoño. RELACIONADO: ¿Gerardo Bazúa le dará problemas legales a Paulina Rubio por el hijo de ambos? Image zoom Ahora, Bazúa fue captado por el programa de televisión Suelta la sopa pasando un rato con el niño. El padre acudió por el pequeño a casa de su madre en una camioneta blanca y luego lo llevó a la bahía de Miami, donde residen, para tomar un helado. En todo momento estuvieron acompañados por la nana del menor, enviada por la intérprete de “Ni una sola palabra”, quien también estaba al pendiente de sus necesidades. Después, padre e hijo caminaron por la zona tomados de la mano. También estuvieron sentados en la banca de un parque y el padre cargaba al chiquillo en sus brazos. De acuerdo con la emisión, se vio a otra mujer cerca de ellos, que podría haber sido la actual esposa del cantante. Tras pasar unas horas juntos, llevó al niño de regreso a casa de su expareja sentimental. Image zoom IG/Paulina Rubio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que en este momento Gerardo Bazúa mantiene una demanda en contra de Paulina Rubio para que se le reconozca la paternidad de Eros, se establezcan las visitas con el niño y reciba una pensión por parte de ella que le permita cuidar de su hijo. Se desconoce si con estos encuentros podría desistir del proceso legal.

Close Share options

Close View image Tras largo tiempo de espera Gerardo Bazúa se reúne con Eros, el hijo que tuvo con Paulina Rubio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.