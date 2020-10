Tras estar al borde de la muerte, ¡el esposo de Michelle Lewin se recuperó milagrosamente! La modelo venezolana y gurú del deporte compartió hoy la feliz noticia de que su marido abandonó el hospital, entérate de cómo sobrevivió a un diagnóstico demoledor y la batalla que le queda por vencer... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michelle Lewin, la experta en fitness que a sus 34 años cuenta con más de 14 millones de seguidores, ha logrado junto a su esposo Jimmy Lewin crear un imperio alrededor del mundo del ejercicio. Después de que el amor de su vida estuviera a punto de morir, hoy por fin salió del hospital después de una recuperación que ella asegura milagrosa. Si no eres fan de los gurus del ejercicio, seguro reconocerás a la modelo venezolana cuando veas este video viral en el que un cerdito salvaje le dio un bocado en el trasero… ¿Lo recuerdas? El pasado once de septiembre, la escultural latina tomó las redes de manera soprendente para pedir oraciones por su esposo: “Mi gente, ustedes saben que yo no uso mis redes para problemas ni malas noticias, pero aquí estoy para pedirles un solo favor, y es que me ayuden a rezar por el amor de mi vida”, escribió bajo el retrato de la pareja. Después dio las gracias a sus seguidores por el apoyo y les avisó de que iba a ausentarse un rato de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casi una semana después especificó el problema por el que su esposo seguía en el hospital, recordando que poco antes había tenido coronavirus: “Su diagnóstico de entrada fue: falla hepática aguda, falla renal aguda, insuficiencia cardíaca con aneurisma de aorta ascendente y disección arterial. Aún investigan las causas que generaron ese cuadro tan drástico, son varias, además del antecedente de la COVID-19 hace 6 semanas. No hay nada concreto al respecto, así que es mejor enfocarse en su recuperación”, confesó. “Han pasado 14 días de esta terrible situación, todo esto ha sido muy difícil y no me salen palabras de la cosas que he vivido especialmente los tres primeros días cuando mis esperanzas y FÉ se fueron de mi cuerpo, y más aún escuchando a los doctores diciéndome que no hay nada que hacer, que solo un milagro puede ayudar a Jimmy salir de esto”, compartió dos semanas después de que comenzara la pesadilla. “Pero la fuerza de Jimmy ha sorprendido a todos, y algo muy importante: todas las oraciones de cada uno de Vds. Dios nos está escuchando, no tengo la menor duda”, agradeció a sus seguidores y añadió que sus órganos dañados estaban comenzando a funcionar poco a poco de nuevo. Hace apenas cinco días el optimismo brillaba en los ojos de esta pareja que tenían a sus seguidores con el alma en vilo: “¡Jimmy sigue mejorando!” anunciaba feliz, aunque todavía confusa ante la batalla que estaban librando. “Esto para mi ha sido muy fuerte, me siento muy inestable emocionalmente, sin entender absolutamente nada. Hay días buenos y no tan buenos. En todos estos días me he aferrado a Dios, y le he pedido que me guíe por que me he sentido perdida y sin rumbo”, dijo con humildad. “Es muy irónico sentir que a veces se tiene que pasar estos tipos de situaciones para despertar, reflexionar y darte cuenta de muchas cosas. He aprendido mucho en estos 20 días. Aprendí que todos somos tan vulnerables y muchas veces olvidamos eso, porque nos sentimos fuertes y saludables. Entendí que, mientras tu ser querido aún respire, no puedes perder la FÉ, sin importar lo que te digan las personas a tu alrededor. Tú déjaselo a Dios, porque solo él tiene el poder absoluto de cambiar la situación. Aprendí que los milagros SI EXISTEN cuando le hablas a Dios con FÉ, con amor. Por último, aprendí que en los momentos duros, nos damos cuenta de quien nos aprecia de verdad, como TODOS USTEDES”, dijo entre otras cosas. Hoy Michelle Levin no podía ocultar la felicidad tras el cubrebocas, al abandonar por fin el hospital donde tan solo días atrás pensó que su esposo no sobreviviría. “Sinceramente, el que sus órganos hayan despertado ¡no tiene explicación científica! Hasta los médicos están sorprendidos sobre como él ha evolucionado hasta hoy. No me quedan dudas sobre su fuerza y ganas de vivir y agradezco tanto la oportunidad que Dios nos está dando, porque este milagro es obra de Él”, aseguró. “Jimmy se encuentra estable, aunque muy cansado. Su visión es algo borrosa, tiene edema en las piernas y a veces tiene dificultad en respirar, sin embargo mantiene su buen humor, y de vez en cuando se ríe y hasta me guiña un ojo”, dijo con simpatía. El afamado deportista tendrá que enfrentarse todavía a una operación de corazón, ya que esté más fuerte. “Han sido momentos muy difíciles y él esta consciente de todo, también sabe que aquí en esta plataforma hay mucha gente que lo quiere y que están rezando por él. Lo primero que me dijo fue: “claro, soy tú esposo” Y de una le dije: “ NO Jimmy, tu has sabido ganarte su cariño por tu carisma y por tus loqueras”. Entonces me miró y sonrió”, recordó su enamorada esposa. Después de dar las gracias por las muestras de cariño recibidas se despidió y rogó a sus fans que siguieran rezando por ellos.

