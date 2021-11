Tras estar a punto de morir Toño Mauri regresa al trabajo Toño Mauri estuvo tan grave a causa de COVID-19 que sufrió terribles consecuencias que lo tuvieron al borde la muerte; ahora parece estar en franca mejoría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2019, Toño Mauri dio a conocer que se había contagiado de COVID-19; lo cual, le trajo secuelas tan graves que tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón para poder salvar su vida porque su condición de salud fue tan grave que estuvo a punto de morir. A casi un año de dicha operación, el actor se ha ido recuperando de manera favorable y ahora retoma su carrera profesional en el mundo artístico y el empresarial con la serie Mariachi que están grabando en Jalisco, México. "Hago un cameo, viene mi hermana Graciela, también va a hacer su cameo. Son cositas que en su momento también van a salir", explicó Mauri en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "[De salud me encuentro] bien; estoy muy contento. Esto me ayuda mucho, me motiva mucho". El productor hizo un recuento de su último año de vida y considera que la cirugía que recibió ha tenido resultados positivos que suelen ser mejores cuando está en condiciones ambientales que suman a su proceso de recuperación. "El día 15 de diciembre cumplo un año de mi trasplante de pulmones, pero hasta ahorita han funcionado muy bien. Aquí en Guadalaja me siento muy bien; la altura me va muy bien, el clima me va muy bien". Toño Mauri Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Toño Mauri continúa llevando a cabo los cuidados pertinentes para restablecerse por completo, con esta serie de televisión comienza en forma con sus proyectos profesionales que, según se ha rumorado, incluyen una serie biográfica sobre la vida de Miguel Bosé.

