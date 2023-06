Tras desmayo en concierto muere rapero Big Pokey Big Pokey murió de forma inesperada este sábado 17 de junio de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Big Pokey Credit: Big Pokey Instagram Este domingo 17 de junio de 2023, falleció de forma repentina Big Pokey. Todo sucedió cuando el rapero de 48 años, quien se encontraba actuando en un bar de Beaumont, Texas, se desmayó mientras interpretaba uno de sus temas. Esta situación se puede apreciar en el video que circula en redes sociales. De acuerdo con el dueño del establecimiento, la policía se encontraba en el lugar y se inmediato se acercó al famoso para prestarle ayuda mientras llegaban los servicios de emergencia correspondientes; los cuales, lo llevaron al hospital más cercano, pero no pudieron hacer nada porque el intérprete de "He's so gangsta" ya había muerto. "Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro amado Milton 'Big Pokey' Powell", expresó el representante del músico en un comunicado, confirmando así el deceso. "Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si parte, su publicista también se pronunció al respecto y utilizó un juego de palabras alusivo al primer álbum del famoso. "Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores. Big Pokey siempre será '¡El hoyo más duro de la basura!'" mencionó. El famoso, cuyo nombre real era Milton Powell, era pionero del movimiento chooped and screwed, un género de hip-hop que se caracteriza por su tempo ralentizado. Así, se unió como uno de los fundadores de Screwed Up Click, un influyente grupo de artistas, con sede en Houston, y que fue creado por DJ Screw. Big Pokey debutó en 1999 con el disco The Hardest Pit in the Litter en 1999; un año después lanzó D-Game, le siguieron las producciones Da Sky's Da Limit, en 2002 y Sensei, en 2021. En 2022 colaboró con Megan Thee Stallion en la canción "Southside Royalty Freestyle". Su último lanzamiento el tema "Play Tha Game", que realizó en colaboración con J-Dawg y Lil Keke.

