A cinco meses de la desaparición de Julian Sands, encuentran restos humanos En enero de 2023, se dio a conocer que Julian Sands no había regresado tras ir a dar un paseo. Luego de meses de lo ocurrido, se encuentran restos humanos que podrían dar un giro a su extravío. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julian Sands The BAFTA Los Angeles Tea Party - Arrivals Julian Sands | Credit: Jon Kopaloff/Getty Images En 13 de enero de 2023, Julián Sands salió de excursión al monte Baldy y desapareció; ante ello, su esposa Eugenia Citkowitz dio a aviso para pedir apoyo. Si bien, se llevó a cabo la búsqueda correspondiente, las autoridades debieron detenerla ante las inclemencias del tiempo. "En algún momento de ese día emprendió una caminata y, cuando no regresó, su familia denunció su desaparición", señaló entonces Gloria Huerta, portavoz del departamento del sheriffdel condado de San Bernardino, a la agencia AP. Ahora, se da a conocer que, la noche del sábado 24 de junio, un grupo de montañistas civiles encontró restos humanos mientras realizaban un paseo por el mismo sitio donde viajó el actor. "Los excursionistas civiles se comunicaron con la estación del alguacil de Fontana después de que descubrieron restos humanos en el desierto del monte Baldy", explicaron las autoridades del condado de San Bernardino en un comunicado que reportó el medio estadounidense CNN. De acuerdo con este televisora, los investigadores realizarán los procedimientos correspondientes; consideran que la que próxima semana podrán tener una identificación completa y definitiva de dicho hallazgo. Julian Sands Credit: Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, la familia del famoso volvió a manifestarse para recordarlo. "Continuamos teniendo a Julian en nuestros corazones con recuerdos de él como un maravilloso padre, esposo, explorador, amante del mundo natural y las artes, y como un artista original y colaborativo", se dio a conocer en un comunicado. Julian Sands es padre de Henry, de 37 años, a quien procreó durante su primer matrimonio con Sarah Sands, se divorciaron en 1987. Posteriormente, se casó por segunda ocasión con Eugenia Citkowitz; durante estas nupcias nacieron Natalya, de 26 años, e Imogen, de 23.

