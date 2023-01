Tras días desaparecido, se confirma la muerte del músico mexicano Raúl Calderón Samaniego El 31 de diciembre de 2022, se dio a conocer que Raúl Calderón Samaniego estaba desaparecido; ahora, se reporta que su cuerpo sin vida fue encontrado en su natal México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 31 de diciembre de 2022, Raúl Calderón Samaniego fue visto por última vez en la zona de Villanueva en Zacatecas, México. Ante ello, se levantó un reporte ante la General del Estado (FGE), para indicar que años de edad había desaparecido en la población de Villanueva. Según dieron a conocer diversos medios de comunicación locales, los primeros reportes señalan que el cadáver del músico fue encontrado en un edificio ubicado en la calle Urizar, en el Centro Histórico de Zacatecas. Según se ha informado, el exbajista de la Los Románticos de Zacatecas viajaba de Jerez a la capital del estado, pero su rastro se perdió al pasar por la localidad antes mencionada. Fue su hermana, Armida Calderón, quien informó de su desaparición. "Frío y devastador 2023. Mi corazón está destrozado, mi tristeza ya forma parte de las estadísticas. Es mi hermano Raúl el que está desaparecido desde el sábado 31 de diciembre, viajaba de Jerez a Zacatecas. Sí, Zacatecas. Agradecemos cualquier información", mencionó Armida, hace unos días, en su cuenta de Twitter, donde pedía apoyo a la fiscalía. Raúl Calderón Samaniego Credit: Armida Calderón Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, confirmó la muerte del famoso de 37 años. "¿Frío y devastador? Me quedé muy corta; el año me ha hecho pedazos. ¡¡Mi hermano Raúl!' Regresó a casa, un ser de luz que volvió a la luz", mencionó en la misma red social. Acompañó el texto con una imagen donde se ve a Raúl caminando hacia una especia de túnel en el universo. Los Románticos de Zacatecas lamentaron el deceso de su excompañero. "Que en paz descanse Rulo, Gracias por los buenos momentos. Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Mucha fuerza", mencionaron en su cuenta oficial de Facebook, donde incluyeron una foto de todo el grupo sonriente. Raul Calderon Samaniego de Los Romanticos De Zacatecas Credit: Facebook/Los Romanticos De Zacatecas Raúl Calderón Samaniego grabó cuatro discos con la mencionada agrupación, Muchacha, en 2010; Ya lo Dijo Rufis Taylor, en 2012; Corazonada, 2014, y Parques, en 2018.

