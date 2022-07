Tras ataque, muere el rapero JayDaYoungan a los 24 años Aquí todos los detalles sobre el falleciemiento de JayDaYoungan, quien era considerado por los expertos como una estrella en ascenso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El miércoles 27 de julio de 2022, falleció Javorius Scott, conocido artísticamente como JayDaYoungan. Según reportó el Departamento de Policía de Bogalusa, Louisiana, oficiales respondieron a reportes de un tiroteo, que ocurrió poco antes de las seis de la tarde, tiempo local, cuando llegaron a lugar encontraron a dos personas heridas. "Javorius Scott murió a causa de sus heridas", mencionó esta institución en un comunicado. Además, informaron que la otra víctima fue Kenyatta Scott Sr., "un familiar cercano" del rapero, que, según diversos medios de comunicaron, han señalado que se trata del padre del joven de 24 años. El hombre ahora se encuentra hospitalizado y en condiciones estables. Las autoridades han reportado que se ha iniciado la investigación correspondiente, siguiendo pistas y realizando entrevistas, para localizar al tirador. Además, se ha mencionado que el cantante estuvo conectado con delitos relacionados con rivalidades entre pandillas; por lo que este ataque podría haberse tratado de un ajuste de cuentas, aunque seguirán con las averiguaciones correspondientes. El pasado 19 de junio, CaRena V., esposa del intérprete de "23 Island", dio a conocer la pérdida del bebé que ambos esperaban. Ahora, se pronuncia ante la muerte de su pareja sentimental. "Gracias a Dios mis últimas palabras para ti fueron 'te amo'. Espero que sepas cuánto", mencionó la modelo en su cuenta de Instagram. Jaydayoungan Jaydayoungan | Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Pandora SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy tan dolida cariño, ¿cómo pudiste dejarme así? Nunca te hubiera dejado... Nunca, una cosa que podríamos hacer es hacernos sonreír el uno al otro, un alma tan dulce y de buen corazón", continuó. "Primero Mazi, ahora ¿sabes cómo puedo seguir adelante? Estoy tan dolida. Mi mejor amigo, mi dolor de cabeza, mi esposo, mi todo, mi bebé, no te merecías esto... todavía no lo puedo creer. ¡Cuida a Mazi por mí mi amor! Nunca te olvidaré ni a ti ni a lo que tuvimos. Me enamoré de ti el primer día que te conocí". Acompañó el mensaje con una imágenes y videos de ambos. JayDaYoungan, que tenía millones de seguidores en las redes sociales, era conocido por canciones como "Elimination" y "Opps". Especialista lo consideraban una estrella en ascenso en la escena del rap. Abandonó la escuela secundaria para comenzar su carrera en la música. Su álbum debut, Misunderstood, alcanzó el puesto 43 en el Billboard 200.

