Tras anunciar que su corazón estaba ocupado, Aracely Arámbula es captada en compañía de un apuesto galán La actriz mexicana comunicó hace semanas que estaba enamorada. Estas fotos con Arturo Carmona levantan sospechas de una posible relación con el que fuera su pareja en 2011. Hace unas semanas Aracely Arámbula daba a conocer que su corazón estaba contento pero no desvelaba el nombre del responsable de su felicidad. La actriz prefiere llevar su vida privada en la más absoluta intimidad y que si se habla de ella sea sobre asuntos profesionales. Sin embargo, es una de las mujeres más queridas y respetadas del medio y todos sueñan con saber quién le ha vuelto a conquistar. En estos días la protagonista de La Doña ha sido captada en una cena junto al actor Arturo Carmona, el que fuera su novio hace ya nueve años. El programa Suelta la Sopa mostraba las imágenes de ambos disfrutando de la velada en un restaurante. No hay beso pero sí gestos de complicidad que han levantado todas las sospechas de una posible segunda oportunidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El run run de un posible reencuentro de ambos lleva tiempo en el aire pero no ha sido hasta ahora que se les ha captado juntos. "Es una mujer que siempre voy a tener un cariño y una estima especial", respondió Carmona al ser preguntado por Aracely en el programa Sale el Sol a comienzos de noviembre. Image zoom Mezcalent Su romance en 2011 no llegó a más pero entre ellos quedó una bonita amistad que ha durado hasta el momento presente. Quizás se haya cumplido el famoso refrán que dice 'donde hubo fuego, cenizas quedan', o quizás se trate tan sólo de un encuentro de amigos. Por ahora ambas partes se mantienen herméticas al respecto y no han querido decir nada.

