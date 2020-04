Tras allanamiento del FBI, reaparece Rafael "Raphy" Pina, representante de Daddy Yankee y Natti Natasha Rafael Raphy Pina reaparece luego de que se diera a conocer que el FBI allanó una de sus residencias en Puerto Rico. El representante de Daddy Yankee está en cuarentena fuera de este país. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado miércoles, agentes del FBI allanaron una de las residencias, ubicaba de Puerto Rico, de Rafael Raphy Pina. Ahora, el representante de Daddy Yankee y Natti Natasha, reapareció en las redes sociales desestimando la situación. “Lupi dice que estamos firme”, escribió Pina en su cuenta de Instagram. “¡Buenas Noches a todos lo que se preocupan de verdad! Lo importante en estos momento no se llama Pina se llama Corona. Pina seguirá subiendo post y siendo él, ¡sin ofender a nadie! Se me cuidan que ya a mí me dijeron lo mismo. Los quiero”. RELACIONADO: Natti Natasha enciende las redes con su sensual twerking El manager acompañó este texto con un video donde se le ve acostado en su cama viendo una película de Will Smith. Se le ve acompañado de su perrito Lupi. Estaba a punto de dormir y se lo hace saber a sus seguidores; además, les mostró lo obediente que es su mascota. “Buenas noches”, mencionó. “Mañana seguimos”. Raphy se encuentra en Saint Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, al lado de su familia, para atravesar el proceso de coronavirus en el mar por seguridad de sus seres queridos. “Nosotros no estamos en Puerto Rico, estamos aislados, en un grupo muy pequeño, que tenemos dos embarcaciones y no estamos teniendo contacto con nadie”, explicó en un video que subió días antes. “Lo más seguro es estar dentro del agua y aquí estoy, esperando que pase todo [la pandemia del COVID-19], siguiendo las reglas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lymari Cruz, portavoz del FBI en Puerto Rico, confirmó que el registro de dicha propiedad sí se había llevado a cabo, pero al parecer ese inmueble tiene nueve meses de no ser habitado por Rafael Pina, según informó a la agencia EFE un miembro de su equipo de trabajo. “Desconozco si esta persona tiene algo que ver”, mencionó Cruz. “Si alguien se comunicara con él yo no me enteraría”. Las causas del allanamiento no pueden ser reveladas por políticas del FBI. Advertisement

Close Share options

Close View image Tras allanamiento del FBI, reaparece Rafael "Raphy" Pina, representante de Daddy Yankee y Natti Natasha

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.