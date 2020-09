Tras 39 años de trabajo ininterrumpido, el hijo de Chespirito deja Televisa ¿Por qué Roberto Gómez Fernández está fuera de la empresa Televisa? El propio productor dio a conocer las razones de esta ruptura laboral. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por 39 años, Roberto Gómez Fernández ha trabajado para la empresa Televisa y desarrollando diversos proyectos como productor y director de escena. También llevó a cabo labores relacionadas con los programas de su padre Roberto Gómez Bolaños. Ahora, el hijo de Chespirito dio a conocer que se retira de esta empresa. “Quiero comunicar que después de una larga y extraordinaria historia, ha partir de hoy dejo de formar parte de Televisa”, explicó Gómez Fernández en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Twitter. “Ha sido una decisión muy difícil por todo lo que ha representado en mi vida”. Image zoom Victor Chavez/WireImage RELACIONADO: ¡Roberto Gómez Bolaños Chespirito regresa a la vida! El productor reveló que ha colaborado para dicha compañía desde que tenia 17 años y ha sido responsable de las telenovelas Locura de amor, El juego de la vida, CLAP, Cachito de cielo y La jefa del campeón, entre muchas otras. Como director de escena estuvo a cargo de los melodramas Milagro y magia, La dueña y Alguna vez tendremos alas, por mencionar solo algunas. Por ello, el productor explica lo que significa a nivel personal esta salida. Image zoom mezcalent “Hace 50 años pisé los foros de San Ángel por primera vez sin imaginarme lo que vendría por tanto tiempo. Así que de una u otra forma, siempre habrá un vínculo con Televisa”, agregó. “Hoy me llevo conmigo los grandes momentos que he vivido y el apasionante viaje que ha sido contar historias en la pantalla”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roberto Gómez Fernández aprovechó para dejar sus mejores deseos a la empresa y agradeció a sus ejecutivos por el apoyo brindado a lo largo de tantos años. Sin embargo, no mencionó cuáles serán sus nuevos proyectos. “Lo tiempos que vienen representan grandes retos, y estoy convencido de que Televisa tiene todo lo que se necesita para afrontarlos con éxito”, mencionó. “Por mi parte, lo que viene es incierto pero emocionante”.

