Tras 18 años de matrimonio, Kevin Costner se divorcia Una sorpresa ha resultado el anuncio de divorcio de Kevin Costner y su esposa Christine Baumgartner ¿se destapará una batalla legal? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 1 de mayo de 2023, Christine Baumgartner presentó una demanda de divorcio de su esposo Kevin Costner bajo el argumento de "diferencias irreconciliables". Así, el matrimonio de 18 años llega a su fin. Esta información fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ y se mencionó que el protagonista de la película Dances with wolves está manejando esta situación "con gran tristeza". "Se han producido circunstancias fuera de su control [de Costner] que han dado como resultado el hecho que el señor Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio", explicó el representante del también director en un comunicado. "Pedimos que se respete su privacidad, la de Christine y la de sus hijos mientras atraviesan este difícil momento". El también director, se casó, en septiembre de 2004, con modelo estadounidense tras seis años de relación y un ultimátum de boda de parte de la novia. De su unión nacieron sus hijos Cayden, de 15 años, Hayes, de 14, y Grace, de 12. Sin embargo, ya había contraído nupcias en una primera ocasión, en 1978, con Cindy Silva y tuvieron cuatro hijos. Además, el famoso tiene un hijo más que nació durante su romance con Bridget Rooney. Kevin Costner Kevin Costner | Credit: Mark Von Holden/Variety via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según ha dado a conocer el mencionado medio, existe un acuerdo prenupcial vigente que podría hacer más fácil el proceso jurídico que está a cargo, por parte de Christine Baumgartner, de la abogada especialista en divorcios, Laura Wasser, y donde se estipulan acuerdos de manutención, entres otros temas. Kevin Costner y Christine Baumgartner Kevin Costner y Christine Baumgartner | Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Elton John AIDS Foundation Ha transcendido que la principal razón de esta separación definitiva fue la falta de tiempo de parte de Kevin Costner para dedicarle a su familia, debido a que está protagonizando la serie Yellowstone y tenía el puerta otro filme.

