¡El asombroso cambio del hijo de Ximena Duque al cumplir 17 años! "De otro planeta" Además de hacerse mayor, Cristan Carabias ha transformado su cuerpo y su mente convirtiéndose en el gran orgullo de la actriz y empresaria. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Ximena Duque hablaba de su hijo, Cristan Carabias, como ese pequeñín de la casa del que había que estar pendiente. Ahora es él quien cuida y protege a su familia. La transformación de su primogénito, tanto física como mental, ha sido apoteósica. Sus últimas imágenes en redes han dejado a sus seguidores sorprendidos. Cristan es ya todo un hombre cuyo cambio corporal demuestra el giro radical que ha dado a su vida y, sobre todo, a sus hábitos. Enamorado del cuidado del cuerpo y, principalmente, la salud, el hijo de Christian Carabias no solo es un experto en entrenamiento personal sino que también comienza a serlo de la alimentación. A través de sus historias responde a sus seguidores sobre todas las dudas y preguntas que le hacen sobre su cambio y su nueva forma de vida saludable. Sin perder la sonrisa y la cordialidad, Cristan demuestra ser un apasionado de todo lo que sea beneficioso para mantenerse en forma y sano. Con apenas 17 años que cumple el 16 de mayo, ya casi supera en volumen y abdominales a su progenitor, también en plena forma. En su nuevo camino, Cristan cuenta con el apoyo y admiración absoluta de su madre a quien también entrena junto a su esposo Jay Adkins. El joven se ha convertido en su preparador personal y, en ocasiones, también asesor de comidas sanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un orgullo para Ximena que lo presume con una gran felicidad. "De mamá", escribía en una de las fotos publicadas por su hijo. No es la única. Son muchas las personas que aplauden al joven por este cambio. "Eres de otro planeta", "El trabajo duro tiene su recompensa", "Te ves increíble", "Te admiro mucho", escribieron tan solo algunos seguidores. Un logro que le pertenece a él, a su rendimiento y su fuerza de voluntad. ¡Muchísimas felicidades por tu cumpleaños y por cumplir tus metas!

