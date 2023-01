Tragedia en la grabación del nuevo vídeo de French Montana en Miami Por lo menos 10 personas resultaron heridas en el restaurante de Miami Gardens, FL, propiedad de DJ Khaled. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rapero de origen marroquí French Montana fue sorprendido con una lluvia de balas en el restaurante donde se disponía a grabar su nuevo vídeo. De acuerdo a las autoridades del Condado de Miami-dade, el tiroteo tuvo lugar cabo afuera del restaurante The Licking, propiedad de su colega DJ Khaled, en la ciudad de Miami Gardens, FL. "Nuestros corazones están con las víctimas de este acto sin sentido", declaró el establecimiento a través de un comunicado, según CNN. "No estábamos enterados de la grabación del vídeo y nos enteramos a última hora que French Montana estaba grabando una escena en el estacionamiento trasero. No tenemos idea de lo que ocurrió. El restaurante The Licking no tiene nada que ver con el incidente y ha entregado a la policía el pietaje necesario requerido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A Night Out With The King" French Montana Listening Session French Montana | Credit: Photo by Johnny Nunez/WireImage Las autoridades revelaron que por lo menos 10 personas resultaron heridas en el incidente. De acuerdo a los servicios de emergencia de Miami-Dade, personal de emergencia se trasladó hasta el lugar tras recibir una llamada pidiendo ayuda. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron a múltiples víctimas con lesiones graves. "Al llegar, las unidades encontraron a varios pacientes sufriendo lesiones traumáticas. Además, de los heridos en la locación inicial, los bomberos también encontraron otros pacientes heridos afuera de la estación de bomberos cercana", declaró la agencia a través de un comunicado. La agencia reveló que luego de administrar los primeros auxilios, las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la localidad. "Como resultado del incidente, un total de 10 pacientes fueron heridos. Cuatro de los pacientes se transportaron por sí solos a hospitales locales. La agencia transportó a los seis pacientes restantes por tierra y aire a centros de trauma locales", agregó el comunicado. Por el momento, el rapero no se ha expresado sobre lo sucedido y se desconoce si fue herido durante el tiroteo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tragedia en la grabación del nuevo vídeo de French Montana en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.