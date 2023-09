La tragedia detrás de la muerte de la primera actriz Yolanda Ciani causa conmoción ¿Violencia, maltrato? Tras el fallecimiento de esta dama de la escena, salen a la luz escalofriantes informaciones sobre lo que pudo vivir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El anuncio de la muerte de la actriz Yolanda Ciani fue una triste noticia para el mundo de las artes y de quienes la quisieron. Pero la tristeza se ha hecho más profunda tras salir a la luz datos escalofriantes sobre sus posibles causas y, sobre todo, la última etapa de su vida. La protagonista de títulos tan importantes como Alborada, Mañana es para siempre o, la más reciente, Corazón indomable, vuelve a ser noticia apenas días después de su fallecimiento, a los 85 años. El periodista mexicano Antonio Nieto, reportero del programa Despierta, aseguró que Luis Alberto, el hijo de esta primera dama de la escena, está siendo investigado por sospechas de posible violencia contra su progenitora. Yolanda Ciani Fallece Yolanda Ciani | Credit: Mezcalent A través de un mensaje por la red X, anteriormente Twitter, esto escribió: "Indagan a hijo de actriz Yolanda Ciani por violencia contra ella: La actriz murió este domingo, cuando 2 personas se presentaron a la Fiscalía de Ciudad de México para denunciar a su hijo Luis Alberto por agresiones físicas que pudieron desencadenar un deterioro en la salud de Ciani", lee su escrito, acompañado de varias fotos de la recordada intérprete. Por el momento, la investigación está en pleno curso para confirmar si esta denuncia, presentada por unas personas hasta ahora no identificadas, tiene argumentos y pruebas suficientes para abrir el caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El legado de Ciani fue recordado por los fans, compañeros y medios de comunicación mexicanos, destacando, no solo su más de un centenar de trabajos, sino también por su solidaridad con las nuevas generaciones. Mientras las redes también la despiden rememorando sus momentos estrella en el cine y la televisión, se espera que su caso se esclarezca para, de ser ciertas las acusaciones, hacer justicia y tomar las medidas legales necesarias.

