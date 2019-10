Las tradiciones reales que Meghan Markle y el príncipe Harry han ignorado By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle y el príncipe Harry siguen dejando en claro que no son la típica pareja de la realeza británica y se han convertido en el mejor ejemplo de aquella frase que dice: “Las reglas se hicieron para romperlas”. ¿Falta de respeto hacía las tradiciones reales o simplemente son una pareja a la que no le importa el qué dirán? Empezar galería La pareja del momento Image zoom Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Meghan y Harry se han robado el corazón de millones con su linda relación. A pesar de todas las críticas por no seguir al “pie de la letra” las estrictas reglas de la realeza, hasta la misma reina Isabel II ha caído rendida ante el cariño que demuestran el par de tortolitos. Te contamos algunas de las tradiciones reales que la pareja ha roto. Advertisement Advertisement ¡De la mano! Image zoom Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage Aquella regla de cero contacto físico en público no es la preferida de la parejita de recién casados y así lo demostraron durante un reciente juego de polo en el que Harry participó en Inglaterra. ¡Que beso! Image zoom Karwai Tang/WireImage Si tomarse de la mano levanta algunas cejas, ahora imaginen los comentarios que este tremendo beso desató. Su amor les puede más que cualquier tradición. Advertisement Su elección Image zoom Ben STANSALL - WPA Pool/Getty Images Las grandes bodas de la familia real por lo general se realizan en días de la semana, pero Harry y Meghan decidieron llevar su ceremonia a cabo un sábado. Kate Middleton y el príncipe William se casaron un viernes, mientras que el príncipe Carlos y Lady Diana lo hicieron un miércoles. A su estilo Image zoom STEVE PARSONS/AFP/Getty Images La pareja decidió darle a su boda un toque personal e ignoraron tradiciones en detalles como el sabor del pastel y el tipo de flores que se usaron para la ceremonia. Toda una estrella Image zoom Ben Birchall - WPA Pool / Getty Images En un hecho que nunca había ocurrido en la familia real, Meghan concedió una entrevista para una revista y además posó en la portada de Vanity Fair. La duquesa reveló detalles de su relación amorosa con el príncipe. Advertisement Advertisement Advertisement Divorciada Image zoom Mega/The Grosby Group El compromiso de la pareja estuvo plagado de críticas y el hecho de que la actriz de 36 años ya se hubiera casado en el pasado generó una gran polémica. Luego de un par de años de matrimonio, la estrella de la serie Suits se divorció del productor Trevor Engelson. De armas tomar Image zoom George Pimentel/WireImage Aunque los miembros de la realeza evitan hacer opiniones sobre temas políticos, Meghan ha dejado en claro que es una activista y en varias ocasiones ha mostrado su simpatía por causas que luchan por los derechos y la igualdad de la mujer. Para la gente Image zoom PAUL FAITH/AFP/Getty Images Los miembros de la realeza no pueden tener redes sociales, posar para fotos con sus seguidores o dar autógrafos, Meghan ha recordado a muchos ese cariño que demostraba Lady Diana por la gente. Aunque el contacto con la gente no es prohibido, para la estadounidense está claro que devolver un poco del cariño que recibe es parte de su labor como duquesa. Advertisement Advertisement Advertisement A la moda Image zoom Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images La reina tiene sus opiniones bastante claras sobre lo que se puede llevar a la hora de vestir, pero en varias ocasiones hemos visto a Meghan romper la tradición llevando pantalones. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

