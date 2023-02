"TQG" es la última canción que Shakira le dedica a su ex Gerard Piqué Se revela que Shakira con "TQG" cerrará los temas musicales que hace alusión a su separación de Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Shakira y Karol G lanzaron el sencillo titulado "TQG" que vuelve a ser una alusión a los engaños de un hombre a una mujer y existen en su letras algunas alusiones a Gerard Piqué y su actual relación con Clara Chía. Como las tres canciones anteriores "Te felicito", "Monotonía" y "Music Sessions #53", son para mostrar lo que ha sucedido con su relación, este último sencillo es el cierre de su situación sentimental; por lo tanto, ya no habrá más canciones dedicadas al exfutbolista. "[Shakira me dijo 'Karol sé que quieres sacar tu álbum'. Yo iba a sacar mi álbum el año pasado, ella me pidió que el proceso era así: 'Te felicito', 'Monotonía', Bizarrap y que ella quería cerrar ese ciclo con esa canción de 'TQG' y fue tan honesta, hablamos de la vida", reveló Karol G al diario mexicano Excélsior. "Ella de cierta manera, su momento lo vivió diferente a cómo yo lo había vivido, yo quería estar completamente alejada de la situación, ella lo quería expresar, ella lo quería sanar de esa forma". Así, la Bichota no dudó en dar a conocer cómo se realizó el acercamiento para esta colaboración que está resultado un éxito. "Cuando la llamé enloqueció con la canción, le encantó", mencionó. "Me contó acerca de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mí porque cuando me la mostró, enloquecí, con toda la temática, con la letra, con todo". Gerard Pique y Shakira Gerard Pique y Shakira | Credit: Frazer Harrison/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, que se confirma que Shakira ha cerrado el ciclo dedicado a su tema de la separación com Gerard Piqué, podrá presentar nuevas propuestas y quizá más colaboraciones como lo ha hecho a últimas fechas.

