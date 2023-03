Torturan de nuevo a Gerard Piqué y en publico con la canción de Shakira El deportista tuvo que ser testigo y escuchar, una vez más, parte de la letra de la sesión #53 con Bizarrap que le dedicó la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La final de la Kings League, organizada por Gerard Piqué, sigue dando para mucho. Después de que las redes mostraran videos de sus retoños aburridos y otro donde, supuestamente, su papi regaña al mayor, Milan, vuelve a hacerse viral otro no menos llamativo. Esta vez la cosa va con Shakira. Y no, no es que su Sesión #53 con Bizarrap sonara de fondo, sino que los raperos invitados para la actuación musical se encargaron de usar frases del hit de la colombiana. Lo hicieron delante del deportista, cuya cara se quedó a cuadros al ser consciente del parafraseo y juego de palabras que hicieron en el escenario. Se trata de los raperos españoles Skone, Chuty, Gazir y Bnet, quienes hicieron vivir a Piqué un momento, literalmente, de 'tierra trágame'. Shakira y Piqué Shakira y Piqué | Credit: Gerard Piqué: (Photo Manuel Queimadelos by Quality Sport Images/Getty Images) Shakira: (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Se suponía que este era su día, su logro y su éxito junto a sus compañeros, sin embargo, de la forma más inesperada, Shakira volvió a colarse y aguarle la fiesta, aunque fuera unos segundos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Expresiones como "claramente", "perdón que te salpique" o "valgo por 2 de 22", fueron mencionadas por los artistas ante los gestos de, no precisamente alegría, de Piqué, que trató de obviar lo sucedido y mirar a otro lado. @@raquelcule Una situación que no le hizo demasiada gracia pero que no opacó el gran éxito obtenido en este evento que reunió a más de 92 mil personas en el Camp Nou, lugar que tantos títulos fubtolísticos le ha dado. "Creo que la gente se lo ha pasado muy bien, que era de lo que se trataba. Ha sido una noche de locura, para disfrutar. Es el inicio de algo muy bonito. Hay que repetirlo, no sé si en el Camp Nou o en otro sitio. Esto no ha hecho nada más que empezar", se despidió Piqué al final de este torneo con el que, todo hay que decirlo, ya ha hecho historia.

