Tori Spelling, estrella de la serie 90210, hospitalizada de urgencia Tori Spelling fue hospitalizada de emergencia. Los detalles sobre la salud de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tori Spelling Credit: (Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images) Tori Spelling fue hospitalizada de emergencia. La actriz dijo que había tenido dificultad para respirar y que se había sentido muy mareada, reporta PEOPLE. Unos días antes de la Navidad, la actriz habló de esta inesperada crisis de salud en sus redes sociales. La estrella de 49 años compartió una foto desde la cama del hospital. Spelling dijo que sus doctores le están haciendo varios exámenes. La actriz dijo que había tenido la presión arterial alta y que se sintió extremadamente mareada. La madre de Beau, de 5 años, Finn, de 10, Liam, de 15, Hattie, de 11, y Stella, de 14, dijo que quería regresar a casa con sus hijos, pero está priorizando su salud. La actriz saltó a la fama con su rol en la popular serie 90210, sobre un grupo de amigos adolescentes que vivían en Beverly Hills. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tori Spelling Credit: (Steve Granitz/FilmMagic) En febrero, la actriz compartió en sus redes sociales que estaba considerando quitarse sus implantes de seno, tras enterarse de que los implantes de silicona debían ser reemplazados después de cierto tiempo. La actriz reveló a E! News que estaba por programar esa cirugía porque su prioridad es su salud y estar ahí para sus hijos. Hasta ahora Spelling no ha revelado más detalles sobre esta actual crisis de salud y sus fanáticos siguen pendientes a nuevas noticias. Le deseamos una pronta recuperación.

