Famosa actriz de Beverly Hills 90210 lleva varios días hospitalizada.

Se dio a conocer que Tori Spelling lleva cuatro días hospitalizada, fue la actriz quien lo reveló al mostrar una imagen, en sus historias de Instagram, donde se le aprecia portando un brazalete de hospital con fecha 17 de agosto de 2023. "Cuarto día hospitalizada. Extraño mucho a mis hijos", mencionó en la publicación que fue retomada por el medio estadounidense TMZ. Spelling también hizo un reconocimiento al apoyo de sus cinco hijos. "Agradecida y muy orgullosa de mis fuertes, valientes, resilientes y adorables hijos que mantienen positivos sin importar lo que se presente en nuestro camino". De momento, se desconocen las causas del ingreso de quien fuera una de las protagonistas del la famosa serie Beverly Hills 90210. Esto sucede ahora que la famosa está en el ojo del huracán tras atravesar por serios problemas económicos y estar viviendo en una casa rodante tras dejar el último motel donde habitaba con sus vástagos. Cabe recordar que en diciembre del 2022, esta actriz presentó otros problemas de salud cuyos síntomas eran dificultad para respirar y mareos, que la llevaron al hospital también. Un día antes de ser llevada a nosocomio, la famosa celebró el cumpleaños de Isabel Carnero, quien ha estado en su vida desde que tenía 13 años. "Felices 79 años de edad y espíritu animal. Mamá, nana, bebé peluda, la abuela de mi hijo. Isabel Carnero ha estado en mi vida desde que tenía 13 años. ¡Hemos estado juntas en este loco viaje en cada paso del camino! Isabel es la humana favorita de Beau. Él corre hacia ella cuando llega. Juegan y charlan durante horas. Es tan hermoso ver el amor incondicional que tiene para mí y mi familia. ¡Te amamos con todo nuestro corazón! Besos y abrazos", mencionó en aquel momento cuando celebraron con un pastel. Quizá más adelante Tori Spelling explique lo que le sucedió.

