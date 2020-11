Close

Tony Dandrades sufre accidente en bicicleta: "No recuerdo nada" De visita en un parque de Miami el fin de semana, el presentador de televisión cayó al piso tras ser empujado por otro ciclista, perdió el conocimiento y fue llevado al hospital. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presentador de televisión dominicano Tony Dandrares sufrió un accidente este fin de semana mientras montaba bicicleta, perdió el conocimiento y permaneció en observación en un centro médico hasta el domingo. El comunicador —que estaba de visita junto a su esposa el sábado en el parque Virginia Key Beach, en el sur de la Florida— narró a través de sus redes sociales que no recuerda lo que pasó con total claridad, pero testigos le dijeron que había chocado con otro ciclista. Image zoom Credit: Mezcalent Dandrades compartió varias fotos en sus redes en las que dejó ver el golpe en su rostro y los rasguños en sus brazos que padeció. Afortunadamente el choque no habría tenido mayores consecuencias. Según contó en su Instagram, él iba pedaleando cuando otra persona que estaba en un grupo de ciclistas chocó y lo empujó “sin querer” —lo cual lo llevó a perder el control y caer en el pavimento e incluso perder el conocimiento. Agradeció la ayuda de otro ciclista quien lo socorrió cuando vio lo ocurrido. “Venía montando solo a una velocidad de 16 MPH, pasa por mi lado un pelotón 'grupo de ciclistas que usualmente van a más de 20 MPH' un ciclista del pelotón 'sin querer' empuja a otro que estaba cerca de mi, el pierde el control y 'sin querer' me empuja a mi, y pierdo el control y lo último que recuerdo es la mano de ciclista que me empuja, ahí́ caigo al pavimento y es cuando segundos después llega Sebastián mi me socorre. Muchas gracias, Sebastián por toda tu ayuda y gentileza, en situaciones como esas, el tiempo de auxilio, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, comentó Dandrades en su Instagram. El conductor del segmento Sin rollo de Despierta América (Univision) fue dado de alta la tarde del domingo y prometió que el martes estará en Santiago, al norte de la República Dominicana, en un evento al que fue invitado. “Así termine ayer sábado, era un hermoso día para ciclismo. Ya casi me dan de alta, ya estoy mejor y las heridas van curando. Pero este accidente no impedirá que este presente este martes, en la develación de mi mural en Santiago, RD”, escribió el domingo por la tarde en sus redes. Amigos y colegas de Dandrades le desearon una pronta recuperación a través de sus redes. Entre ellos: Lourdes Stephen, Verónica Bastos, Amara La Negra y Carlos de la Mota.

