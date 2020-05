Tony Dandrades rompe en llanto al hablar de su papá que está delicado de salud El comunicador dominicano se emocionó al hablar del ejemplo que le ha dado César Dandrades y cómo lo ha ayudado a ser el hombre que es hoy.



By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presentador dominicano Tony Dandrades se conmovió hasta las lágrimas al compartir lo mucho que significa para él y su familia su padre, César Dandrades, quien se encuentra en delicado estado de salud. En una conversación con la periodista Paola Gutiérrez, el comunicador de Primer impacto (Univision) dijo que sentía una profunda admiración por su progenitor de 74 años, a quien catalogó como un hombre responsable que siempre luchó por su futuro y el de su familia. “Mi papá es un hombre que yo admiro muchísimo; ha sido un hombre muy trabajador y ahora quizás no está en su mejor momento de salud, pero yo lo pongo en un altar porque nunca dejó esta familia caer, siempre estuvo muy pendiente [de] nosotros”, expresó entre sollozos al programa matutino de su cadena, Despierta América. Andrades no especificó qué tipo de dolencia o enfermedad tiene su papá. También recordó que cuando toda su familia llegó a Puerto Rico de República Dominicana —debido a dificultades económicas que estaban atravesando— arrancar en un nuevo país no fue fácil, pero su papá siempre trabajó honestamente para poner la comida en la mesa. Entre algunos de sus trabajos: laborar en el área de la cocina en una cárcel y manejar caminones en la Isla del Encanto. “Para mí, mis padres son sagrados y nunca dejaré de estar pendiente de ellos”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me impactó el olor de Puerto Rico, pensaba [tras haber aterrizado ahí] que era el inicio de algo bueno que iba a pasar en mi vida y así fue”, dijo. Añadió que antes de trabajar en televisión, lavó autos, entregó periódicos y hasta vendió plátanos.

