Tony Dandrades está de luto "Mucha fuerza Tony". Compañeros del medio no han dudado en arropar al comunicador dominicano en estos difíciles y dolorosos momentos que está atravesando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tony Dandrades Tony Dandrades | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Tony Dandrades ha compartido muchas noticias a lo largo de su carrera como periodista, pero, probablemente, ninguna tan dolorosa como la que le tocó dar el fin de semana. Con una "inconsolable tristeza", el talento de Univision acudió a las redes sociales para informar sobre el fallecimiento de su padre. "Esta mañana mi padre se nos fue", escribió desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Tony Dandrades Tony Dandrades y su padre | Credit: Instagram Tony Dandrades "Gracias papi por hacer de mí el hombre que soy hoy día", agregó junto a una imagen en la que posa en compañía de su progenitor. Las muestras de solidaridad de sus compañeros del medio no se hicieron esperar. "Mucha fuerza Tony", comentó en su publicación el actor y conductor Julián Gil. "Hermano mío. Lo siento mucho. Orando por el consuelo de Dios en estos difíciles momentos. Te quiero mucho", escribió por su parte Lourdes Stephen. La copresentadora de Primer Impacto (Univision), Michelle Galván, también quiso arropar a su colega en estos difíciles momentos que está viviendo. "Mi más sentido pésame, abrazo fuerte Tony", comentó la presentadora mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comunicador dominicano sentía una profunda admiración por su progenitor, a quien definía como un hombre responsable que siempre luchó por su futuro y el de su familia. Tony Dandrades Tony Dandrades | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy "Mi papá es un hombre que yo admiro muchísimo; ha sido un hombre muy trabajador y ahora quizás no está en su mejor momento de salud, pero yo lo pongo en un altar porque nunca dejó esta familia caer, siempre estuvo muy pendiente [de] nosotros", expresó en mayo de 2020 en el programa matutino de su cadena, Despierta América.

