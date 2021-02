Close

Tony Bennett tiene Alzheimer; familia revela lucha secreta contra el mal El legendario cantante fue diagnosticado con el mal neurológico hace años; "es incapaz de comprender la enfermedad", afirman. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Tony Bennett -conocido mundialmente por sus románticas baladas y dúos con Lady Gaga y Amy Winehouse, entre muchas otras estrellas- sufre de Alzheimer. Así lo reveló su familia este lunes afirmando que el artista de 94 años fue diagnosticado con el mal neurológico en 2016. Sorprendentemente Susan Benedetto, mujer del artista, contó en la más reciente edición de AARP The Magazine que decidieron revelar la verdad de esta lucha en privado sin consultar a Bennett pues él "es incapaz de comprender la enfermedad", según declaró a la publicación. El Alzheimer es un mal que afecta al cerebro y se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y comúnmente puede llevar a la demencia. Quienes sufren de esta enfermedad en un estado avanzado llegan a perder el habla y dejan de reconocer a sus seres queridos. "La vida es un regalo, aún con [la enfermedad de] Alzheimer. Gracias a Susan y a mi familia por su apoyo y a AARP por contar mi historia", reza un tuit publicado este lunes en la cuenta oficial del intérprete de "Rags to riches". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según AARP el artista todavía es capaz de reconocer a sus familiares y amigos y no presenta aún los síntomas más detestables del mal, como ataques de furia, terrores y depresión. Según la Asociación del Alzheimer (ALZ) en la actualidad cerca de 5 millones de adultos han sido diagnosticados con el mal de Alzheimer en Estados Unidos. Uno de cada 10 pacientes tiene 65 años o más. Se estima que para el año 2050 existan en este país cerca de 14 millones de personas con demencia a consecuencia del Alzheimer. ---- Si usted sospecha que alguien en su hogar manifiesta los primeros síntomas del Alzheimer, comuníquese con la línea gratuita de la ALZ: 800.272.3900, disponible en español las 24 horas, los 7 días de la semana

