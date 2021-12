¡Toño Mauri va a ser abuelo! Su hija Carla le ha dado el mejor regalo de Navidad Carla Mauri, hija del actor, está a la espera de un hijo junto a su esposo Pablo Fernández de Córdova. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toño y Carla Mauri Toño y Carla Mauri | Credit: Victor Chavez/Getty Images A pesar de que los últimos tiempos no han sido nada fáciles para Toño Mauri, quien tuvo que ser sometido a un doble transplante de pulmón a causa del coronavirus, el actor ahora celebra la vida, no solo la suya, sino también la de su nieto que está en camino. Y es que la familia Mauri cierra el año con la feliz noticia de que la cantante Carla Mauri, hija del actor, está a la espera de un hijo junto a su esposo Pablo Fernández de Córdova, con quien se casó el pasado mes de mayo. La cantante compartió una foto en Instagram junto a su pareja y la prueba de ultrasonido donde se evidencia que está embarazada. "Feliz Navidad 🙏🏻❤️✨ le doy gracias a Dios por una Navidad en Familia y una familia que crece 🥰❤️🙏🏻 Familia Fernández de Cordova Mauri ♥️ ✨✨ que Dios los llene de amor, paz y fortaleza y esta Navidad sea una muy especial", escribió. El futuro abuelo no se pudo quedar atrás y también compartió la foto con sus seguidores. "Qué gran bendición !!! Voy a ser abuelo !!! Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que has puesto en mi vida !!!❤️❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Indudablemente Carla le acaba de dar el mejor regalo de Navidad al actor, quien ha estado atravesando una difícil situación a causa de la cirugía a la que fue sometido. "Prácticamente ese día volví a nacer, y para mí es una marca importante y con esto nos trajo una Navidad difícil, un Año Nuevo de incertidumbres el año pasado", dijo en una reciente entrevista en el programa de televisión mexicano Sale el sol. Por fortuna ahora Mauri está recuperado y ha podido retomar sus labores profesionales, y como agradecimiento ha dicho que quiere conocer a la familia de su donante. "Ahora que sea un año del trasplante nos vamos a contactar con la familia del donador, para que haya este encuentro, que a mí me entusiasmaría mucho tenerlo, y ese trasplante también para mí… es el regalo de vida, es el regalo de una persona que donó sus pulmones para mí, y que gracias a esa persona yo estoy aquí", anunció.

