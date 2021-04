Toño Mauri tuvo una nueva operación ¿qué sucedió? Las secuelas ocasionadas por COVID-19 que ha sufrido Toño Mauri parecen no tener fin. El actor debió someterse a una nueva cirugía. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En diciembre de 2020, Toño Mauri se sometió a un doble trasplante de pulmón tras sufrir complicaciones con COVID-19. En febrero de este año, el actor dio sus primeras declaraciones y aseguró que se recuperaba favorablemente. Sin embargo, hace unos días, nuevamente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Su hermana Graciela Mauri revela que la operación fue para cerrar el orificio que le abrieron en la garganta para practicarle la traqueotomía. "Ya está cerrado todo el huequito", al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Eso era importante porque había pasado tiempo y se tenía que cerrar, pero ya está listo", explicó. "Ya no tiene que hacer así [cerrar la garganta] para poder [hablar]. Creo que eso lo cansaba mucho". De acuerdo con la actriz, el empresario está recobrando la salud de manera adecuada. "Ya está hablando perfectamente normal, come muy bien de todo. Ha subido muy bien de peso y va para adelante. El día 15 [de abril] van a ser cuatro meses de su trasplante", mencionó. Toño Mauri Image zoom Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Graciela también explicó que Toño Mauri continúa con las respectivas terapias para recuperar por completo las funciones del cuerpo y asegura que "son muy fuertes" porque los movimientos naturales como caminar resultan toda una proeza para él. Sin embargo, ha mostrado una gran fortaleza durante todo el proceso. Además, dio a conocer que lo visitará en breve, debido a que lo darán de alta en el hospital donde ahora se encuentra y se trasladará a Miami, Florida. "Cuando traes en el interior luz la reflejas. Y él ahorita la refleja, nos habla mucho, nos escribe mucho, está contento", confesó. "Estamos esperando que llegue a Miami para poder ir al verlo".

