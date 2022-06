Toño Mauri se somete a delicada operación. Los detalles sobre su salud El actor y cantante mexicano Toño Mauri tuvo que someterse a una cirugía de urgencia. Su hijo habla de su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos del actor y cantante mexicano Toño Mauri están preocupados por su salud. El artista mexicano de 57 años tuvo que ser sometido a una delicada operación. Su hijo, Antonio Mauri Alemán, reveló que el actor "sigue en el hospital" tras ser operado de urgencia. "Gracias a Dios increíble, ya está recuperándose de la operación que le hicieron, pero gracias a Dios muy a tiempo y salió todo increíble", reveló su hijo, asegurando que el actor está en condición estable tras operarse por una obstrucción en el intestino, reporta Milenio. Toño tuvo a sus fanáticos en vilo durante varios meses que batalló con el coronavirus. El actor estuvo al borde de la muerte por el Covid-19 en el 2020, pero se recuperó tras someterse a un doble transplante de pulmón. Hace unos días, Toño publicó en Instagram una foto en el hospital donde se hizo un chequeo médico, agradeciendo estar vivo. "Cumpliendo un año y medio con mis nuevos pulmones. Gracias a Dios a mi donador y a los doctores por este gran milagro, a mi familia y todos ustedes que siguen pidiendo por mí", expresó. Toño Mauri Credit: Marc Serota/LatinContent via Getty Images Toño sigue rodeado de amor durante esta nueva crisis de salud. "Aquí estamos todos", dijo su hijo, el también actor Antonio Mauri Alemán, asegurando que la familia está dando todo su apoyo al actor. La estrella de telenovelas como La malquerida, Teresa, Simplemente María y Abrázame muy fuerte recibió una amorosa felicitación de su hijo en las redes sociales por el Día del Padre. "¡Feliz Día Pa! Te amo, diario le doy gracias a Dios por la familia que me tocó. Que Dios te súper bendiga, que increíble poder llevar tanto a tu lado. Gracias por todos los momentos y por todo los que faltan, eres el mejor", expresó su hijo en Instagram junto a una foto con su familia.

