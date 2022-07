Toño Mauri revela el problema de salud que lo llevó a ser operado de emergencia Por segunda ocasión, Toño Mauri estuvo al borde la muerte y ahora cuenta lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 20 de junio de 2022, Toño Mauri fue operado de emergencia a causa de una obstrucción intestinal y su vida se puso en riesgo de muere nuevamente, tal como ocurrió el 16 de diciembre de 2020, cuando se sometió a un doble trasplante de pulmón debido a las secuelas que le dejó sufrir COVID-19. Ahora, el actor, quien fue dado de alta el pasado 28 de junio, revela lo que le ocurrió y porque debió estar nuevamente en un hospital a punto de perder la vida por segunda ocasión. "Fue en la noche de el Día del Padre, me fui a dormir y cuando desperté, en la madrugada, tenía mucho dolor y como el dolor fue creciendo, le pedí a Karla, mi esposo, que me llevara [al hospital]", explicó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Así fue como empezó todo; no lo tenía planeado. Puede ser parte de la alimentación, puede ser parte de la genética, puedes ser algo que tuviera desde hace muchos años y que ahorita justo se me agravó". Para el productor no fue fácil volver a experimentar estar en un sanatorio porque lo hizo traer a la mente, en parte, lo acontecido con su lucha por sobrevivir luego de sufrir el virus. "Recordar el quirófano, recordar el hospital, recordar los doctores te vuelve a dar esa sensación así rara; pero estoy consciente de que había que hacer la operación. El doctor me lo explicó muy bien y no tiene que ver una cosa del trasplante con esto, pero es una cirugía. Fue muy exitosa. El doctor me comentó que fue justo a tiempo, porque si alguna cuestión se llega a reventar, causa una peritonitis que, prácticamente, no hay nada que hacer. Entonces, fue el momento perfecto para hacerlo", confesó. Toño Mauri Toño Mauri | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Toño Mauri está preparando un libro donde contará su experiencia que lo llevó a punto de morir en 2020.

