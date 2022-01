Toño Mauri regresa a los escenarios tras haber estado al borde de la muerte A poco más de un año de haber salvado su vida, gracias a un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri ha retomado su profesión como actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2019, Toño Mauri informó que se había contagiado de COVID-19 y tomaría las medidas pertinentes para recuperarse. Sin embargo, su condición fue agravando con los meses y el desgaste de sus pulmones fue tal, que el actor tuvo que ser sometido a un doble trasplante de este órgano debido a que se encontraba en riesgo mortal. Ahora, a poco más de un año de dicha intervención quirúrgica que le salvó la vida, el también empresario estuvo de regreso en un set para tener su primera participación histriónica tras recuperarse. "Gracias a Dios, me siento muy bien. Voy poco a poco, otra vez, integrándome a mis actividades. Regresé a actuar, hice un pedacito, una escena en la serie que estamos produciendo, la de Mariachis", reveló Mauri al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Volver otra vez me da mucha fuerza, mucha emoción. Después de lo pasé, poder tener esta oportunidad de ir poco a poco recobrando mi vida me llena de emoción y de alegría. La verdad estoy pasando por un momento muy padre". El productor de televisión también confesó que cuando estaba tan enfermo jamás pensó que podría recuperarse. "Sinceramente, nunca pensé [volver a actuar]. Pensé que había cumplido con mi vida, con mi etapa, hasta donde estaba", confesó. Toño Mauri Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca perdí la fe, ni la esperanza; siempre estuvieron hasta adelante; pero eran días muy difíciles, eran situaciones muy, muy complicadas y estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces, el hecho de que Dios me haya permitido seguir, para mí es un compromiso con él; una oportunidad maravillosa", agregó. "Estoy viviendo cada día bendiciones maravillosas, cosas en mi familia, con mis amigos, en el trabajo. Me siento muy contento". Toño Mauri no pudo ocultar su felicidad ante estar tan recuperado. "Le estoy gracias a Dios porque me haya dado esta oportunidad de vivir esta experiencia porque he aprendido mucho de ella. Ahora mi vida ya cambió, ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas, de pensar, de ser. Esto ha sido como un cambio de vida. Es más, diría que es una vida nueva", concluyó.

