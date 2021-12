Toño Mauri planea un encuentro con la familia del donante de sus pulmones Ahora que Toño Mauri ha podido volver a la normalidad e incluso retomar el trabajo, quiere conocer a la familia del donante que le salvó su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toño Mauri Credit: Mezcalent.com Ahora que Toño Mauri ya ha podido recuperar la normalidad y retomar su labor profesional luego de someterse a un doble trasplante de pulmón, el actor y cantante mexicano quiere conocer a la familia del donante que le salvó la vida. "El 15 de diciembre cumplo un año que me hicieron trasplante de pulmones, y es una fecha muy importante para mí y para mi familia", dijo Mauri en el programa de televisión mexicano Sale el sol. "Ahora que sea un año del trasplante nos vamos a contactar con la familia del donador, para que haya este encuentro, que a mí me entusiasmaría mucho tenerlo, y ese trasplante también para mí… es el regalo de vida, es el regalo de una persona que donó sus pulmones para mí, y que gracias a esa persona yo estoy aquí", aseguró. Toño Mauri, Backstage, People en Español Credit: Tania Cháidez para People en Español "Yo mando una carta dirigida a los familiares de esta persona, porque no sé si es hombre o mujer, no sé de qué edad es, o sea, no te dicen nada, yo creo que es el momento de buscar ese encuentro que para mí me da mucha ilusión que se pudiera hacerse. Quiero conocerlos, quiero darles las gracias por este regalo de vida, por esa inmensa satisfacción que tengo de poder traer esa parte de ellos también", dijo. A raíz de fuertes complicaciones tras haber contraído la covid-19, el actor fue sometido a un doble trasplante de pulmón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Mauri, esta ha sido una gran prueba de la vida y una nueva oportunidad para empezar. "Prácticamente ese día volví a nacer, y para mí es una marca importante y con esto nos trajo una Navidad difícil, un Año Nuevo de incertidumbres el año pasado", dijo en esta reciente entrevista. "A mí me dieron los pulmones, a otra persona le dieron los riñones, a otra persona le dieron el corazón, el hígado, y todo lo que se puede trasplantar, entonces ahí está la prueba de amor gigantesca", agradeció.

