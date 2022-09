Tras haber sufrido doble trasplante de pulmón, Toño Mauri nuevamente tiene COVID-19 Cuando Toño Mauri tuvo COVID-19 casi le costó la vida. Ahora, el actor contrajo nuevamente el virus y las alarmas se encendieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2020, Toño Mauri se contagió de COVID-19; las complicaciones para el actor fueron tan graves que, en diciembre del mismo año, tuvo que someterse a un doble transplante de pulmón para poder salvar su vida. Luego de un largo proceso de recuperación, el también empresario parecía haber salido por completo de esta enfermedad. Ahora, da a conocer que nuevamente tiene este virus. "¡¡Otra vez COVID!!", dio a conocer Toño Mauri en su cuenta de Instagram. "¡¡¡Por favor no bajen la guardia!!! ¡¡No se confíen!! Yo con mis cuatro vacunas y refuerzos y me volvió a dar. ¡¡¡Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento!!! ¡¡A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! ¡¡Gracias mi Carla [esposa], Carlita [hija], Toño [hijo] y Pablo [yerno] por cuidarme!! ¡¡¡Los quiero mucho!!!". Acompañó este mensaje con una imagen donde se le ve acostado usando un cubrebocas color blanco. Los internautas se pronunciaron ante el anuncio de quien fuera integrante del grupo Fresas con crema. "¡¡¡¡Dios está contigo!!!! Dale amigo que tú puedes con esto. Pa'lante", mencionó Lili Estefan. Toño Mauri Toño Mauri | Credit: MSN/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡Toñito querido!! Dios contigo, se va a mostrar ¡¡otra vez!! ¡Creamos y tengamos fe en el sanador y dador de vida, nuestro Señor Jesucristo!"; "¡Vamos querido Toño que podemos con todo! Dios siempre esta contigo"; "Mis mejores deseos con todo mi aprecio querido Toño"; "Toño, tú tranquilo que ¡tienes todo para defenderte! Se que estarás muy bien muy pronto. Te mando todas las bendiciones del mundo. ¡¡¡Diosito está pegadito a ti!!!", y "¡Dios mío, esto no quiere irse del mundo Padre mío! Orando por tu salud todos nosotros, tus fans en todo momento y en todo tiempo. Que El Todopoderoso te conceda tu salud completa", fueron otros comentarios. De momento, parece que Toño Mauri está bien de salud. Seguramente, como fue cuando se contagió por primera vez, estará reportando públicamente su estado de salud.

