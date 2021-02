Close

Toño Mauri habla tras dejar el hospital por complicaciones con COVID-19: "Le pido a la gente que se cuide, este virus es terrible" Luego de luchar durante ocho meses por su vida, Toño Mauri pudo dejar el hospital y contar su experiencia tras sufrir coronavirus. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras ocho de meses de luchar contra las secuelas que le dejó el COVID-19 e, incluso, someterse a un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri abandonó el hospital el pasado fin de semana. Ahora, habla por primera vez sobre su experiencia. "Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no fue así y que ahí empezó esta historia que acaba de terminar. El virus atacó directamente mis pulmones y los dañó muchísimo; entonces, ya no podía respirar. Lo única esperanza que me daban era buscar un trasplante de pulmones", explicó Mauri al programa estadunidense de televisión Despierta América [Univisión]. "Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla [mi esposa] y en mi familia. Y le dije al doctor que no importaba lo que tuviera qué hacer". El actor reveló que poder estar nuevamente con su familia y su fe lo mantuvieron fuerte para recuperarse. Si bien sabe que los médicos son importantes, "Dios es el que decide" "A los diez días me dijeron que ya tenían unos pulmones. Carla me platicó que tuve una hemorragia interna, que, de repente, le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche, y al día siguiente, le hablaron para decirle que no sabían que había pasado, pero que yo estaba normal", relató. "Quizá yo ya me tenía que haber ido y de dio la oportunidad de regresar. cada noche pensé que era la única". Image zoom Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toño Mauri considera que los médicos y enfermeros que lo atendieron son sus "ángeles" y ahora sólo le resta iniciar el proceso de recuperación total. "Cuando abracé a mis hijos, primero pensé 'lo logré, lo logramos juntos'. Abrazarlos era lo que esperaba, era mi esperanza", confesó. "Hoy estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz; de ver a lo que más quiero, de estar vivo", mencionó. "Físicamente, no puedo caminar, tengo la traquetomía, son cosas que van a llegar a su tiempo".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Toño Mauri habla tras dejar el hospital por complicaciones con COVID-19: "Le pido a la gente que se cuide, este virus es terrible"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.