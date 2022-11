Toño Mauri cuenta todo lo que sabe de la persona que le donó los pulmones Toño Mauri develó lo que sabe del donante de los pulmones con los que hoy respira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toño Mauri Toño Mauri | Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images Hoy Toño Mauri da gracias por estar vivo. El actor y cantante mexicano, quien se vio al borde de la muerte tras contraer coronavirus, develó lo que sabe del donante de los pulmones con los que hoy respira. Según dijo Mauri en el programa de televisión mexicano Hoy, los pulmones que ahora tiene pertenecieron a un hombre joven. "Yo traigo dos pulmones que me donó un muchacho de 28 años", aseguró. También dijo que aunque hasta el momento no conoce a la familia del donante, se encuentra muy agradecido. "No conozco a su familia, pero pues todos los días lo respeto y le doy gracias", sostiene. En 2020 Mauri tuvo que ser internado en un hospital de Florida, en Estados Unidos, tras presentar diversas complicaciones respiratorias a causa del coronavirus. Luego se supo que el actor fue sometido a un trasplante doble de pulmón. Ya recuperado y lleno de vida, el actor ha confesado que le gustaría tener un encuentro con la familia de su donante. "A mí me entusiasmaría mucho tenerlo, y ese trasplante también para mí… es el regalo de vida, es el regalo de una persona que donó sus pulmones para mí, y que gracias a esa persona yo estoy aquí", dijo en una ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero conocerlos, quiero darles las gracias por este regalo de vida, por esa inmensa satisfacción que tengo de poder traer esa parte de ellos también", agregó.

