Hijo de Toño Mauri habla sobre el estado de salud del actor Toño Mauri recibió un doble trasplante de pulmón ¿cuál es la situación de salud actual del actor? Aquí los detalles. Por Carolina Amézquita Pino Hace unos días, Toño Mauri fue sometido a un doble trasplante de pulmón a causa de las secuelas que dejó su contagio de COVID-19, ocurrido el pasado mes de junio. Ahora su hijo, Antonio Mauri, habla del estado de salud de su padre luego de la mencionada intervención quirúrgica. Había explicado con anterioridad que "lo trajimos a Florida con unos especialistas y nos dijeron que su pulmón tenía mucho daño y que iba a ser muy difícil que se recuperara, entonces veían que la mejor opción era un trasplante". RELACIONADO: Toño Mauri fue sometido a doble trasplante de pulmón por coronavirus Image zoom Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images "Los doctores calculan que en dos o tres semanas ya nos los regresan aquí a casa", mencionó Antonio Mauri al programa mexicano de televisión Venga la Alegría (TV Azteca). "Vamos a seguir aquí cerca para seguir monitoreando todo, pero están felices los doctores. La verdad es que todo va súper bien". Image zoom Credit: Tania Cháidez para People en Español La familia del intérprete del doctor Ávalos en la teleserie Por amar sin ley, asegura estar tranquila y confiada de que la recuperación del también empresario será inminente y dejará atrás las complicaciones respiratorias que se habían presentado en los meses anteriores. Según mencionó el joven, "a la mañana siguiente" de la operación ya estaba caminando; lo cual, mantiene optimistas a los doctores porque es sinónimo de una "recuperación tan rápida". Image zoom Credit: The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo salió muy bien", agregó. "Siempre nos dijo que quería hacer el rosario con toda la familia. Estamos muy emocionados de poder rezar con él, el día de que salga y agradecerle a Dios que esté aquí y tan bien". "No sabemos quién es el donador, no tenemos ningún detalle pero estamos pidiendo por él, o por ella y por toda su familia. Estamos muy agradecidos de con quién haya sido", comentó Antonio Mauri a nombre de su familia.

