Close

Toño Mauri fue sometido a doble trasplante de pulmón por coronavirus Tras sufrir complicaciones respiratorias a causa de COVID-19, Toño Mauri fue sometido a un nuevo procedimiento quirúrgico que busca salvarle la vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de junio, Toño Mauri informó que su familia y él habían contraído la COVID-19. Si bien, su esposa e hijos lograron recuperarse rápidamente, el actor de 56 años no corrió con la misma suerte y, ante diversas complicaciones respiratorias que presentó tuvo que ser internado en un hospital de Florida en Estados Unidos. RELACIONADO: Tras cuatro meses de haber sido diagnosticado con COVID-19, Toño Mauri sigue en el hospital Image zoom Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Cuatro meses después,Graciela Mauri dio a conocer que su hermano seguía en el hospital porque estaba recibiendo terapias físicas para recuperar el movimiento corporal y que iba “para adelante, cada día es un avance”. Sin embargo, ahora diversos medios de comunicación mexicanos reportaron que el integrante del extinto grupo musical Fresas con crema fue sometido a un doble trasplante de pulmón. Image zoom Credit: Tania Cháidez para People en Español “Nos estamos enterando que Toño Mauri recibió doble trasplante de pulmón, está en un estado delicado”, mencionó Mónica Noguera del programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Por su parte, en la emisión estadounidense El gordo y la flaca (Univisión) se detalló que el intérprete del Dr. Ávalos en la telenovela Por amar sin ley fue trasladado del nocosomio Monte Sinaí de Miami, donde se encontraba, a otro hospital en Florida para ser operado por los doctores Andrés Peláez y Thiago Machuca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta operación que duró nueve horas, terminó la noche de ayer, están esperando los resultados”, mencionó Raúl de Molina, titular de dicho programa. “Le encontraron dos pulmones que estaban perfectamente bien, en el hospital lo mantuvieron vivo con un respirador por casi cinco meses, ahí lo iba a visitar la familia, rezaban por él y finalmente fue trasladado en helicóptero a este hospital, que es el mejor lugar para trasplantes”. De momento, la familia de Toño Mauri no se ha pronunciado al respecto; se espera que lo haga en los próximos días.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Toño Mauri fue sometido a doble trasplante de pulmón por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.