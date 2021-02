Close

Toño Mauri comparte su primera publicación en redes tras ganar la batalla al coronavirus El querido actor mexicano mostró unas fotos entrañables con su esposa, Carla Alemán, y sus hijos en su nueva vida. "Lo bueno está por venir". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de 8 meses en pie de guerra contra el coronavirus, exactamente desde el verano del 2020, Toño Mauri se convertía en una de las mejores noticias de los últimos días tras su regreso a casa. Unos meses en los que se temía lo peor después de los estragos que dejó en su cuerpo y su salud la COVID-19. Los superó todos, incluso el doble trasplante de pulmón al que fue sometido. Desde su hogar y rodeado del amor de los suyos, el artista mexicano de 56 años ha compartido su primera publicación en Instagram por primera vez en todo este tiempo. Unas fotos llenas de agradecimiento y fe con las que muestra cómo vive esta segunda oportunidad. "Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi familia, gracias a ustedes, y a los doctores que siempre hicieron su mejor esfuerzo. Lo bueno está por venir", escribió muy emocionado. En ellas, además de mostrar la famosa imagen de su salida del hospital acompañado de los doctores y enfermeras, también compartió cómo se enfrenta a estos primeros días en su ambiente y con los suyos. Las imágenes tocaron los corazones de sus seguidores que le llenaron de mensajes de amor y admiración por su ardua lucha. No faltaron los de amigos y compañeros del medio que quisieron transmitirle su apoyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Amigo! Eres un guerrero no cabe duda. Qué alegría saber que estás bien y de regreso con tu familia. Estuvimos pensando tanto en ti. Espero poder vernos pronto y darte tu abrazo", le expresó Ernesto Laguardia. Las fotos muestran a un Toño feliz junto a su esposa, Carla Alemán, y sus hijos, su mejor medicina para ponerse al cien por cien. ¡Bienvenido a casa, querido Toño!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Toño Mauri comparte su primera publicación en redes tras ganar la batalla al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.