Vivir para contarlo: Toño Mauri comparte lo que aprendió de estar al borde de la muerte El actor mexicano Toño Mauri comparte en un emotivo libro la experiencia que supuso recibir un doble trasplante de pulmón y las lecciones que le ha dejado la experiencia de estar cerca de perder la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toño Mauri Credit: Graciela Mauri Toño Mauri es muy consciente de que ha vuelto a nacer. Hace dos años, el conocido actor, productor y ahora escritor mexicano recibió un complicado doble trasplante de pulmón que le salvó la vida tras una montaña rusa de calamidades derivadas de sus dos nefastos encuentros con la COVID-19. "Estoy mejor, incorporándome a la vida, no diría que un 100, pero sí un 90 por ciento", explicó de su calvario, que incluyó una larga hospitalización de más de cinco meses en solitario en el hospital Mount Sinai de Miami, de los cuales pasó cuatro en coma. En más de tres ocasiones un sacerdote le administró el sacramento de la unción de los enfermos. "La esperanza, mi fe en Dios y en mi familia, especialmente en mi esposa, ha sido lo que me ha devuelto a la vida", apuntó. Toño Mauri Credit: Graciela Mauri El actor de 58 años decidió compartir su via crucis en el libro Mi nueva vida, un gran milagro (Ediciones Urano), donde describe el larguísimo y tortuoso proceso médico que atravesó para recuperar su salud. Además, habla del donante que le permitió continuar creando entrañables memorias familiares, como entregar a su hija en el altar y disfrutar del nacimiento de su nieta, dos acontecimientos que ocurrieron tras su salida del hospital. Toño Mauri Credit: Graciela Mauri SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Escribir] el libro ha sido una terapia", contó. "Me ayudó a reafirmar mi fe. Ahora todos los días doy gracias a Dios por cada minuto extra que disfruto". La creatividad ha sido también un factor fundamental en su recuperación. Se ha incorporado a la productora de su hijo, con la que han producido series como la basada en la vida de Miguel Bosé. "Ahorita las cosas huelen, las cosas saben, las cosas tienen color y es cuando dices 'wow'".

