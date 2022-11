Exintegrante de La Academia revela las razones que llevaron a su hija adolescente a intentar suicidarse Hace unos días Toñita dio a conocer que su hija de 14 años se quiso suicidar y ahora explica las causas de esa situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Toñita dio a conocer que su hija se quiso suicidar y tuvo que hospitalizarla. Ahora, la exacadémica revela las razones que llevaron a su hija adolescente a intentar acabar con su vida, que se sumaron a la separación que la cantante tuvo de Juan Manuel, su pareja sentimental y padre de la chica, tras 17 años de estar juntos. "Mi hija tuvo una recaída muy cañona [fuerte ]", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Mi hija tiene depresión y ansiedad. Es una niña que tiene 14 años. Sufrió bullying en la primaria, sufrió bullying cibernético, por parte de los seguidores de una excompañera que, se quiera o no, va ir midiendo su formación", explicó. "A eso se suma una separación. Es una niña fuerte, pero a la vez frágil". De acuerdo con Antonia Salazar, nombre real de la intérprete de "¿Y si me quedo con los dos?", la jovencita está recibiendo los cuidados correspondientes para su padecimiento; incluso, dio a conocer que parte del problema es que su hija no produce líquidos esenciales para el buen funcionamiento cerebral como la serotonina. Tonita Toñita | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está en tratamiento desde hace más de dos años, no es de ahorita, tiene psicólogo y psiquiatra. A veces el proceso es químico; es tanto de 'me quiero matar'", explicó. "Para la gente que se burla, que cree que solo se hace drama les voy a decir 'ojalá que nunca les toque un proceso así'. Porque lo más difícil para una persona es ver a un hijo postrado en una cama". Pese a todo, Toñita asegura que podrá sacar adelante a la chica. "No soy ni la primera ni la última mamá que a su hija le han pasado este tipo de situaciones. Puedes tener el corazón roto, pero siempre se puede salir adelante", concluyó.

